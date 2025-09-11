لماذا يُعتبر منفذ HDMI ARC مهماً في تجربة التلفزيون الذكي؟

تطوّرت أجهزة التلفزيون الذكية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فلم تَعُد مجرد وسيلة لعرض القنوات الفضائية، بل أصبحت مركزًا ترفيهيًّا متكاملًا يدعم تشغيل التطبيقات، ومشاهدة المحتوى عبر الإنترنت، وتوصيل الأجهزة المختلفة.

ومع هذا التطور، ظهرت حاجة متزايدة لوسائل اتصال سريعة وفعّالة بين التلفزيون والأجهزة الصوتية مثل أنظمة المسرح المنزلي أو مكبّرات الصوت (Soundbars). وهنا يبرز دور تقنية HDMI ARC التي أحدثت فرقًا كبيرًا في تجربة المستخدم.

ما هو HDMI ARC؟

كلمة ARC هي اختصار لـ Audio Return Channel، أي "قناة إرجاع الصوت". وهي ميزة مدمجة ضمن كابل HDMI العادي، تتيح للتلفزيون إرسال الصوت مباشرة إلى جهاز صوتي خارجي عبر نفس الكابل المستخدم لنقل الصورة.

وقبل ظهور هذه التقنية، كان المستخدم بحاجة إلى توصيل كابل صوت إضافي (مثل الكابل البصري أو الكوكسيل) بجانب كابل HDMI، ما كان يسبب تعقيدًا وتشابكًا في الأسلاك.

أما مع HDMI ARC، فأصبح بالإمكان استخدام كابل واحد فقط لنقل كل من الصورة والصوت في اتجاهين، مما يبسّط التوصيلات ويوفّر تجربة استخدام أكثر سلاسة.

كيف يعمل HDMI ARC؟

في الوضع التقليدي، يعمل كابل HDMI على نقل الفيديو والصوت من جهاز خارجي، مثل مشغّل Blu-ray أو جهاز الألعاب، إلى التلفزيون.

أما مع تقنية ARC، فيمكن للتلفزيون أيضًا إعادة إرسال الصوت إلى جهاز صوتي متصل عبر نفس الكابل.

على سبيل المثال، إذا كنت تُشاهد تطبيقًا مثل "نتفليكس" مباشرة من التلفزيون الذكي، يمكن إرسال صوت الفيلم من التلفزيون إلى مكبّر الصوت الخارجي باستخدام نفس كابل HDMI، دون الحاجة لأي توصيلات إضافية.

فوائد HDMI ARC

من أبرز فوائد HDMI ARC تقليل الحاجة إلى الكابلات الإضافية، مما يساهم في مظهر أكثر ترتيبًا وسهولة في التوصيل.

كذلك، توفّر هذه التقنية جودة صوت عالية، وتدعم نقل الصوت بجودة ممتازة تصل إلى Dolby Digital وDTS.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح هذه التقنية سهولة في التحكم من خلال ميزة HDMI-CEC، حيث يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون لضبط مستوى الصوت في مكبّر الصوت الخارجي.

إصدار جديد

مع تطوّر التقنيات، ظهر إصدار جديد يُسمى eARC، أي Enhanced Audio Return Channel، وهو متوفر في أجهزة التلفزيون الحديثة الداعمة لمعيار HDMI 2.1.

أخبار ذات علاقة غوغل تطلق تقنية الفيديو العمودي بالذكاء الاصطناعي

ويتميّز eARC بقدرة أكبر على نقل الصوت بجودة عالية جدًّا، تصل إلى Dolby Atmos وDTS:X بدون ضغط، مما يوفر تجربة صوتية غامرة تناسب عشاق الأفلام والألعاب، شبيهة بما يقدمه الاستوديو السينمائي من حيث النقاء والتفاصيل.

لذلك؛ إذا كنت تمتلك تلفزيونًا ذكيًّا وجهازًا صوتيًّا حديثًا، فإن تفعيل واستخدام HDMI ARC سيمنحك تجربة مشاهدة أكثر متعة وغنى.