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علوم وتقنية

"Notepad" يحصل أخيرًا على ميزة التدقيق الإملائي

"Notepad" يحصل أخيرًا على ميزة التدقيق الإملائي
مايكروسوفتالمصدر: Getty image
شادي عواد
شادي عواد
10 يوليو 2024، 3:03 م

حصل محرر النصوص المجاني والبسيط "Notepad" من مايكروسوفت، أخيرًا، على الميزة التي طلبها العديد من المستخدمين لسنوات، وهي التدقيق الإملائي.

والآن، عندما تقوم بنسخ نصوص أو كتابة الكلمات في برنامج "Notepad"، سيتم إعلامك بأي أخطاء إملائية.

لمحة تاريخية

تم إطلاق برنامج "Notepad"، في العام 1983. وكان بمثابة البديل المبسط والمجاني والأساس لبرنامج  "Microsoft Word"، وهو معالج نصوص أكثر تميزًا، ولا يزال شائعًا في عام 2024.

ومنذ إطلاق برنامج "Notepad" في الثمانينيات، قامت الشركة بإجراء تغييرات طفيفة على البرنامج، لكنه لم يكن معالجًا حقيقيًا للنصوص على الإطلاق.

 وهذا لن يتغير في أي وقت قريب. ولكن على الأقل الآن إذا كنت تستخدم برنامج "Notepad" على نظام التشغيل "Windows 11"، ستتمكن من التدقيق الإملائي للكلمات.

 

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كشف الأخطاء الإملائية

بدءًا من هذا الأسبوع، تطرح مايكروسوفت تحديثًا لبرنامج "Notepad" لجميع مستخدمي "Windows 11" الذي يضيف تلك الخطوط الحمراء المتعرجة المألوفة تحت الكلمات التي فيها أخطاء داخل المستندات النصية.

 ويمكن للمستخدمين بعد ذلك النقر بزر الماوس الأيمن فوق الخط الأحمر لرؤية النسخة الصحيحة من الكلمة والنقر فوق هذا الخيار لإصلاح الخطأ.

 لسوء الحظ، لا يبدو أن هناك مربع حوار شامل للتدقيق الإملائي للتحقق من المستند بأكمله، لذا سيظل عليك النقر على كل خطاء لتصحيحه.

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من الناحية الفنية، كانت ميزة التدقيق الإملائي الجديدة لبرنامج "Notepad" موجودة لدى بعض المستخدمين، منذ شهر مارس الماضي، كجزء من الاختبار التجريبي.

ولكن بدءًا من إصدار "Windows 11 Notepad" الجديد وما بعده، يبدو أن الاختبار قد تم وأصبح التدقيق الإملائي، الآن، ميزة مضمنة في التطبيق للجميع.

مع العلم أن مايكروسوفت لم تقم بإضافة هذه الميزة البسيطة إلى برنامج "Notepad" على نظام التشغيل "Windows 10"، مع أنها تستطيع فعل ذلك.

ويعتقد المتابعون أن مايكروسوفت لم تقم بذلك لأنها تريد حث الأشخاص على التبديل من ويندوز 10 إلى 11. 

يذكر أن التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي ليسا الميزتين الوحيدتين اللتين تمت إضافتهما إلى برنامج "Notepad".  

ففي وقت سابق أضافت مايكروسوفت دعمًا للوضع المظلم، وعلامات التبويب، لتسهيل التعامل مع ملفات متعددة.

 

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إزالة برنامج "WordPad"

في الوقت نفسه، فإن برنامج "WordPad"، وهو معالج النصوص المجاني الذي يعتبر حل وسط بين برنامج "Notepad" و"Word"، لم يدم طويلاً.

وفي التحديث المستقبلي لنظام التشغيل "Windows 11"، أكدت مايكروسوفت على نيتها إزالة برنامج "WordPad"من نظام التشغيل "ويندوز 11" في سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام.

وربما هذا هو السبب وراء حصول برنامج "Notepad" على بعض الترقيات.

علوم وتقنية

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