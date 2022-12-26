"كولد آرم".. ذراع روبوتية لاستكشاف القمر تعمل في أجواء -173 درجة مئوية

ويتمثل الهدف الرئيس من الذراع التي أطلق عليها اسم "كولد آرم" في مساعدة أطقم الفضاء التابع لوكالة ناسا على استكشاف القطب الجنوبي من القمر الذي ظل إلى حد بعيد غير مستكشف؛ بسبب ظروف الحياة القاسية.

وتدوم الليلة القمرية حتى 14 يومًا من أيام الأرض، ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى (-166 درجة مئوية)، وعندما تشرق الشمس، ترتفع درجات الحرارة إلى 54 درجة مئوية.