تطوير تقنية لتوليد الهيدروجين النظيف بالموجات الصوتية

وتسمح التقنية الجديدة باستثمار كميات كبيرة من الهيدروجين منخفض التكلفة في النقل وقطاعات أخرى تعتمد على الوقود الأحفوري؛ ما يقلل انبعاثات الغازات الدفيئة ويصب في مصلحة البيئة والجهود العالمية المتنامية للتصدي للاحترار العالمي.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أدفانسد إينيرجي ماتيريالز" العلمية، إلى أن التقنية الجديدة يمكن أن تقلل تكلفة إنتاج وقود الهيدروجين بشكل كبير.