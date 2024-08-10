قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن تركيا ستنهي حجب منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في تمام الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، اليوم السبت، وذلك بعد موافقة شركة "ميتا" المالكة لـ"إنستغرام" على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة، وفق "رويترز".

وقال أورال أوغلو في منشور على "إكس": "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، سنرفع حظر الوصول... بعد أن وعدوا بالعمل معنا لتلبية مطالبنا فيما يتعلق بسلسلة من الجرائم والرقابة المفروضة على المستخدمين".

وكانت تركيا قد قررت في الثاني من أغسطس/ آب، حجب "إنستغرام" لعدم امتثالها "لقوانين وقواعد" البلاد ومسائل عامة لها حساسية.

وأثار قرار الحظر الذي استمر لمدة أسبوع احتجاجات من جانب المستخدمين والشركات الصغيرة التي تصل لعملائها من خلال المنصة.

وأجرت تركيا و"إنستغرام" محادثات بعد قرار الحظر، الذي جاء في أعقاب اتهام مسؤول تركي كبير للمنصة بحظر منشورات التعازي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية.

وتندد تركيا بالهجمات الإسرائيلية على غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وانتقدت ما تصفه بالدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل.