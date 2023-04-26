الإمارات تعلن عدم نجاح هبوط المستكشف "راشد" على سطح القمر

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عدم نجاح مهمة المستكشف الإماراتي "راشد" في الهبوط على سطح القمر"، بعد فشل الشركة المسؤولة عن مركبة الهبوط في التواصل معها.

وأفاد "مركز محمد بن راشد" للفضاء، في بيان له، بأنه "بعد إعلان شركة (آي سبيس) عن عدم نجاح هبوط المركبة (هاكتو آر)، يشيد مركز محمد بن راشد للفضاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة التي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر".

وتابع البيان: "حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر، وهو بحد ذاته إنجاز مهم للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتها على النهج المخطط له".