عندما يكافح الذكاء الاصطناعي تغير المناخ.. كيف؟
تعرف العالم إلى الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى بفضل أدواته الشائعة والموجهة للمستهلك مثل ChatGPT.
وبحسب الخبراء، من شأن هذه التكنولوجيا أن تُحدث ثورة في عدد لا يحصى من الصناعات، لكن الباحثين في مجال المناخ ظلوا لسنوات يفكرون في كيفية الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة، وإكمال المهام المعقدة بطرق مشابهة للطريقة التي يستخدمها البشر، لأن ذلك سيساعدهم على فهم المناخ المتغير ومعالجته بشكل أفضل.
ويقول الخبراء إن الذكاء الاصطناعي مستعد لتسريع كل الأمور، بدءًا من الحد من التلوث وحتى تحسين نماذج الطقس.
الكفاءة وتحسين القرارات
الكفاءة هي أحد الأشياء التي يجيدها الذكاء الاصطناعي، وتتم عبر تحسين القرارات، وتحسين الموارد.
والذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات تنبؤية قوية جداً يمكن أن تكون مفيدة للغاية في العديد من المجالات، بدءًا من فهم الجزيئات صغيرة الحجم إلى أنظمة المناخ الأوسع للمساعدة في مكافحة تغير المناخ. فمع الوتيرة السريعة التي ترتفع بها حرارة كوكب الأرض، تعتبر السرعة التي ينشر فيها الذكاء الاصطناعي الحلول وينفذها أمراً بالغ الأهمية.
تسريع الاكتشاف
يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على المعالجة السريعة وإيجاد الروابط بين كميات هائلة من البيانات، الأمر الذي يجعله ضليعاً بشكل خاص في أمور مثل التنبؤ وإجراء عمليات المحاكاة.
وعلى عكس برامج الكمبيوتر التقليدية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي عادةً مواصلة التعلم مع مرور الوقت.
وفي حين كان الاكتشاف العلمي يعتمد على قدرة البشر على جمع الأدلة ومراقبتها وتحليلها، تستطيع أجهزة الكمبيوتر الآن معالجة مجموعات كبيرة من البيانات، وتحديد الأنماط، وإجراء تجارب رقمية في وقت أقل من الذي يحتاجه الباحثون "البشر".
ففي الماضي، كان الناس بحاجة إلى التجربة، وبحاجة إلى باحثين يعملون كل يوم وليلة. أما الآن، وبسبب الذكاء الاصطناعي الذي لا يحتاج إلى الراحة، يمكن الاستمرار في العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن أن يصبح مفيداً جداً في تسريع الاكتشاف.
تنبؤات بأبحاث المناخ
توفر التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قدرات لم يسمع بها من قبل لمعالجة كميات هائلة من البيانات، واستخراج المعرفة الثاقبة، وتحسين النماذج التنبؤية، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.
وهذا يعني تحسين النمذجة والتنبؤ بأنماط تغير المناخ التي يمكن أن تساعد المجتمعات والسلطات على صياغة استراتيجيات التكيف والتخفيف الفعالة.
على سبيل المثال، اكتشف العلماء أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أربع مرات أسرع من بقية الكوكب، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ذوبان الجليد البحري، وذوبان التربة الصقيعية، وإشعال حرائق الغابات في ما ينبغي أن يكون أحد أبرد المناطق على وجه الأرض.
من هنا، قال خبراء المناخ إن ما يحدث في القطب الشمالي يمثل مؤشرا لبقية العالم، لكن النماذج المناخية التي يستخدمها العلماء للتنبؤ بالتغير المناخي على المدى الطويل، لا ترصد مدى سرعة ارتفاع درجة الحرارة. إلا أنه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، استطاع الخبراء إجراء تنبؤات بالتربة الصقيعية على نطاق زمني موسمي، بدلاً من الجدول الزمني النموذجي الذي يبلغ 100 عام، مما منح صورة أفضل عن مدى سرعة ذوبان القطب الشمالي.
الوقاية من الكوارث
مع تزايد وتيرة وكثافة الأحداث المناخية المتطرفة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المجتمعات في جميع أنحاء العالم على الاستعداد بشكل أفضل للكوارث المناخية.
وتستهدف المبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المناطق عالية المخاطر، وتغذي خطط الاستجابة المحلية والوطنية. بالنسبة للمناطق المعرضة للانهيارات الأرضية على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على تخطيط وتنفيذ تدابير التنمية المستدامة، والحد من المخاطر وضمان سلامة السكان في المجتمعات الضعيفة من مخاطر الكوارث عبر الإنذار المبكر بالمخاطر.
وتشكل الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي أيضاً جزءاً من مبادرة الإنذار المبكر للجميع الرائدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة.
وتهدف خطة العمل التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام إلى ضمان حماية كل شخص على وجه الأرض من أحداث الطقس أو الماء أو المناخ الخطرة من خلال نشر أنظمة الإنذار المبكر بحلول نهاية عام 2027.
تتبع التلوث
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن دعم الحكومات في اتخاذ القرارات لتحسين الصحة العامة والقدرة على الصمود في المناطق الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين التخطيط الحضري وإدارة حركة المرور والنفايات، مما يجعل المدن أكثر استدامة وصالحة للعيش.
حياد الكربون
باستطاعة الذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في النهج العالمي تجاه الحياد الكربوني، كما يمكنه التبشير بعصر من الاستدامة الذكية على نطاق عالمي، في وقت يدور فيه السباق لمنع ارتفاع حرارة الأرض إلى مستويات خطيرة. وباعتبارها حافزاً حاسماً في تحقيق أهداف حيادية الكربون العالمية، تلعب خوارزميات الذكاء الاصطناعي دوراً رئيساً في تقليل التأثير البيئي وزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى.
أما فيما يتعلق بتحقيق الهدف العالمي المتمثل في توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الشبكات وزيادة كفاءة المصادر المتجددة. كما يمكن للصيانة التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا تقليل وقت التوقف عن إنتاج الطاقة، ما قد يعني تقليل البصمة الكربونية للأرض.
أهمية إيجاد التوازن الصحيح
على الرغم من كل ما يبشر به الذكاء الاصطناعي، إلا أن البنية التحتية التي تدعم هذه التكنولوجيا، من مراكز البيانات المليئة بصفوف من أجهزة الكمبيوتر القوية التي تستهلك الطاقة، قد تشكل في حد ذاتها ضغطاً كبيراً على البيئة.
وفي هذا الإطار، يقول خبراء إن مهندسي البرمجيات يجب أن يعملوا بشكل وثيق مع علماء المناخ لإيجاد التوازن. فتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك الكثير من الطاقة، ويتم تشغيل العديد من مراكز البيانات في المناطق التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. كما تحتاج مراكز البيانات عادةً إلى الماء للتبريد، وهو مورد متضائل في بعض الأماكن التي تتم فيها هذه الحوسبة.
فقد قدرت دراسة هولندية أن أنظمة الذكاء الاصطناعي من غوغل يمكن أن تستهلك القدر عينه من الكهرباء الذي تستهلكه دولة أيرلندا كل عام، على افتراض اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أجهزتها وبرامجها الحالية.
وأشارت إلى أنه ينبغي نصح المطورين ليس فقط بالتركيز على تحسين الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا بالتفكير في تخفيف استهلاكه للطاقة وجعله ميسور التكلفة ومتاحاً للدول ذات الدخل المنخفض، خاصة تلك التي تعاني أزمة في المناخ.