عندما يكافح الذكاء الاصطناعي تغير المناخ.. كيف؟

تعرف العالم إلى الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى بفضل أدواته الشائعة والموجهة للمستهلك مثل ChatGPT.

وبحسب الخبراء، من شأن هذه التكنولوجيا أن تُحدث ثورة في عدد لا يحصى من الصناعات، لكن الباحثين في مجال المناخ ظلوا لسنوات يفكرون في كيفية الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة، وإكمال المهام المعقدة بطرق مشابهة للطريقة التي يستخدمها البشر، لأن ذلك سيساعدهم على فهم المناخ المتغير ومعالجته بشكل أفضل.

ويقول الخبراء إن الذكاء الاصطناعي مستعد لتسريع كل الأمور، بدءًا من الحد من التلوث وحتى تحسين نماذج الطقس.

الكفاءة وتحسين القرارات

الكفاءة هي أحد الأشياء التي يجيدها الذكاء الاصطناعي، وتتم عبر تحسين القرارات، وتحسين الموارد.

والذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات تنبؤية قوية جداً يمكن أن تكون مفيدة للغاية في العديد من المجالات، بدءًا من فهم الجزيئات صغيرة الحجم إلى أنظمة المناخ الأوسع للمساعدة في مكافحة تغير المناخ. فمع الوتيرة السريعة التي ترتفع بها حرارة كوكب الأرض، تعتبر السرعة التي ينشر فيها الذكاء الاصطناعي الحلول وينفذها أمراً بالغ الأهمية.

تسريع الاكتشاف

يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على المعالجة السريعة وإيجاد الروابط بين كميات هائلة من البيانات، الأمر الذي يجعله ضليعاً بشكل خاص في أمور مثل التنبؤ وإجراء عمليات المحاكاة.

وعلى عكس برامج الكمبيوتر التقليدية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي عادةً مواصلة التعلم مع مرور الوقت.

وفي حين كان الاكتشاف العلمي يعتمد على قدرة البشر على جمع الأدلة ومراقبتها وتحليلها، تستطيع أجهزة الكمبيوتر الآن معالجة مجموعات كبيرة من البيانات، وتحديد الأنماط، وإجراء تجارب رقمية في وقت أقل من الذي يحتاجه الباحثون "البشر".

ففي الماضي، كان الناس بحاجة إلى التجربة، وبحاجة إلى باحثين يعملون كل يوم وليلة. أما الآن، وبسبب الذكاء الاصطناعي الذي لا يحتاج إلى الراحة، يمكن الاستمرار في العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن أن يصبح مفيداً جداً في تسريع الاكتشاف.