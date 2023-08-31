ماسك: ميزة المكالمات الصوتية والمرئية في طريقها إلى "إكس"
كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، الاسم الرسمي الجديد لـ"تويتر"، أن ميزة المكالمات الصوتية والمرئية، في طريقها إلى المنصة.
وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "مكالمات الفيديو والصوت قادمة إلى منصة إكس"، مبينًا أن الميزة "تكون متاحة على نظام التشغيل (iOS) من أبل، و(Android) من غوغل، و(Mac)، وأجهزة الحاسوب الشخصية".
واعتبر الملياردير الأمريكي ماسك، أن الميزة الجديدة ستكون "دفتر عناوين عالميا فعالا"، ولا سيما أنه "لا حاجة لرقم الهاتف"، لاستخدام الميزة، لافتًا إلى أن تلك "مجموعة من العوامل الفريدة من نوعها".
ويأتي إعلان ماسك، الذي لم يتضمن جدولًا زمنيًا لإطلاق الميزة الجديدة، بعد تأكيد ليندا ياكارينو المديرة التنفيذية لـ"إكس"، خلال مقابلة مع شبكة (إسي إن بي سي) الأمريكية، بوقت سابق من شهر آب/أغسطس الجاري، أن الميزة قادمة.
وفي مؤشر على أن الميزة حاليًا قيد التجربة استعدادًا لإطلاقها في وقت قريب، قالت أندريا كونواي، مسؤولة التصميم في "إكس"، إنها تمكنت من إجراء مكالمة عبر المنصة.