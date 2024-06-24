هل تعتبر تطبيقات إدارة الأموال آمنة؟

والسبب في ذلك هو أن البيانات أصبحت عملًا تجاريًا كبيرًا وذات قيمة عالية للتسويق وعقد صفقات الشركات وفهم سلوك المستهلك، وهذا أمر مثير للقلق.

أما فيما يتعلق بسياسات الخصوصية، فالجميع تقريبًا مذنبون بالتمرير إلى أسفل مربع الاتفاقية وقبول كل شيء، لكن لا أحد يقرأها ليعرف ما إذا كان التطبيق يشارك البيانات مع أطراف ثالثة.

أنواع المعلومات

وليكون تطبيق تتبع الميزانية مفيدًا، تحتاج إلى إدخال البيانات ومنح التطبيق إمكانية الوصول إلى معلومات معينة، لذلك، عند التسجيل في التطبيق، سيتم طلب قائمة بالأذونات لكي يعمل، وإذا قبلت، فإنك تسمح للتطبيق بالوصول إلى أجزاء من جهازك، ومع ذلك، قد لا يكون من الضروري بالنسبة لك الموافقة على كل ما يُطلب منك تقديمه.