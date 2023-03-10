قابل للارتداء.. تطوير مستشعر ينبه المرضى والأطباء بمضاعفات قصور القلب‎‎

وتستخدم تقنية "مايكرو كور" الجديدة، إشارات الراديو لقياس السوائل في رئتي المريض، بوضعه على الجانب الأيسر من الصدر باستخدام لاصق يرسل البيانات إلى الأطباء المسؤولين عن علاج المريض.

وأجرى الباحثون اختبارات على 522 شخصا يعانون من فشل القلب، وارتدوا المستشعر 90 يوما متواصلا.

وبينت الدراسة، أن ارتداء المستشعر لرصد تراكم السوائل في الرئتين يقلل خطر إعادة دخول المرضى الذين يعانون من قصور القلب إلى المستشفى، بنسبة 38%، مع إرسال تنبيه إلى الأطباء تلقائيا يتضمن تحذيرات عن التراكمات الزائدة.