الذكاء الاصطناعي يقدم خدمات صحية للقطط الأليفة (صور)

ويهدف التطبيق إلى معرفة متى تشعر القطط بالألم، وهذا يخفف من عبء توقع الوقت الذي يتعين فيه الانطلاق في رحلة للطبيب البيطري.

وقالت كيتاكاتا، وهي عزباء ولديها ابن كبير: "إن القط في سن ستظهر فيه المزيد والمزيد من الأمراض... لذا فإن القدرة على استشارة الطبيب البيطري مع تقليل عدد الزيارات إلى المستشفى أمر مهم للغاية بالنسبة له ولي".

وبينما تعد الحيوانات الأليفة جزءاً لا يتجزأ من العديد من الأسر حول العالم، فإنها تكتسب المزيد من الأهمية في اليابان بسبب شيخوخة السكان وانخفاض معدل المواليد.