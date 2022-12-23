مقعد مرحاض ذكي مع "أليكسا" ومزايا لا تصدق

وتعتمد شريحة واسعة من المستخدمين اليوم على المساعد الشخصي الذكي "أليكسا" لمعرفة أحوال الطقس والوصول إلى الخرائط، فضلا عن الحصول على أجوبة لأسئلة يطرحونها في مواضيع مختلفة.

وتقوم "أليكسا" أيضا بوظائف أخرى، إذ اعتُمدت في أجهزة منزلية كثيرة من أجل التحكم بها عن بعد، فمثلا يمكن إطفاء الأنوار أو إضاءتها، أو التحكم في شدة الضوء في غرف المنزل من خلال أمر صوتي يُوجَّه للمساعد الشخصي الذكي.

وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي المُدمجة في "أليكسا"، إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات والتعامل معها بما يشبه تعامل الذكاء البشري الطبيعي.

وقد يتحول الحمام الذكي إلى جزء من المنازل الذكية في المستقبل، التي تعتمد على إنترنت الأشياء لوصل الأجهزة ببعضها من خلال شبكة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" الموصولة بهاتف ذكي للتحكم.

ويلعب المساعد الشخصي "أليكسا" دورا مهما في التحكم بالمنازل الذكية، ومن الجدير بالذكر أنه أصبح داعما للغة العربية حديثا.