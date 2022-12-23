مقعد مرحاض ذكي مع "أليكسا" ومزايا لا تصدق
أطلقت شركة "كولر" الأمريكية، مرحاضا ذكيا يُدعى "نومي 2.0" مزودا ببرنامج المساعد الشخصي "أليكسا" من شركة "أمازون" بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وعرضت الشركة تصميم الحمام الذكي العام 2019 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأمريكي، وأطلقته الآن في الأسواق.
ويتضمن المقعد عددا من أضواء "ليد" ومكبرات الصوت، ويمكن أن يتوافق مع الأنظمة الذكية المنزلية، ما يعطي مظهره انطباعا بالتقدم التقني المستقبلي.
ويمتاز الحمام الذكي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية للتنظيف، فضلا عن التحكم بدرجة حرارة المقعد وموضعه بالنسبة إلى المستخدم، مع تحديد ضغط الماء المناسب لأفضل تنظيف.
ويتضمن الحمام آلية خاصة لتقليل النفايات والتنظيف الذاتي والهوائي والتعطير بعد الاستخدام، بالإضافة إلى احتوائه على احتياطي من الماء، وفقا لموقع "ذا فيرج".
ويتجاوز الحمام مشكلة ترك الغطاء مفتوحا، إذ يفتح الغطاء ويغلقه ذاتيا، ويمكن التحكم بجميع ميزاته من خلال جهاز تحكم يدوي، فضلا عن إمكانية استخدام تطبيق "كولر كونيكت" للتحكم بالصوت والضوء الصادرين من المقعد.
ويبلغ ثمن الحمام الجديد 11500 دولار في السوق اليوم، ويشبه تصميمه ما أطلقته شركة "توتو" اليابانية سابقا من حمامات ذكية باهظة الثمن.
وتعتمد شريحة واسعة من المستخدمين اليوم على المساعد الشخصي الذكي "أليكسا" لمعرفة أحوال الطقس والوصول إلى الخرائط، فضلا عن الحصول على أجوبة لأسئلة يطرحونها في مواضيع مختلفة.
وتقوم "أليكسا" أيضا بوظائف أخرى، إذ اعتُمدت في أجهزة منزلية كثيرة من أجل التحكم بها عن بعد، فمثلا يمكن إطفاء الأنوار أو إضاءتها، أو التحكم في شدة الضوء في غرف المنزل من خلال أمر صوتي يُوجَّه للمساعد الشخصي الذكي.
وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي المُدمجة في "أليكسا"، إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات والتعامل معها بما يشبه تعامل الذكاء البشري الطبيعي.
وقد يتحول الحمام الذكي إلى جزء من المنازل الذكية في المستقبل، التي تعتمد على إنترنت الأشياء لوصل الأجهزة ببعضها من خلال شبكة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" الموصولة بهاتف ذكي للتحكم.
ويلعب المساعد الشخصي "أليكسا" دورا مهما في التحكم بالمنازل الذكية، ومن الجدير بالذكر أنه أصبح داعما للغة العربية حديثا.