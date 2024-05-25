هذه الميزة من مايكروسوفت تثير القلق بشأن الخصوصية
أعلنت مايكروسوفت عن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي سيتم توفيرها في ويندوز 11 القادم في شهر يونيو، بما في ذلك Live Captions وRecall، التي ترى كل ما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتلتقط صورًا للشاشة وتخزنها محليًا على جهازك.
وعلى الرغم من أنه يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزات يدويًا، وأن مايكروسوفت تقول إن الميزة تركز على الخصوصية بنسبة 100٪، تقوم هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة بالتحقيق في الميزة الجديدة لتحديد الضمانات المعمول بها لحماية خصوصية المستخدم.
عصر جديد من الكمبيوترات
أشارت مايكروسوفت بشكل قاطع إلى أن هذه الميزات الخاصة ستتوفر حصريًا في العصر الجديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.
ويرجع ذلك في الغالب إلى أن هذه الميزات تتطلب وحدة معالجة عصبية (NPU) بقدرة عالية جدًا، وتضمن مايكروسوفت أن الميزة تركز على الخصوصية بنسبة 100%، مع تخزين لقطات الشاشة محليًا على جهازك.
علاوة على ذلك، أكدت أنها لن تستخدم البيانات التي تم الوصول إليها بواسطة الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدريب نماذجها، وأن المستخدمين سيحددون المدة التي يرغبون في تخزين اللقطات فيها على أجهزتهم في مساحة مخصصة.
مخاوف كبيرة
أثارت ميزة Recall من مايكروسوفت مخاوف تتعلق بالخصوصية أكثر من برنامج Copilot حتى قبل إطلاقها، من خلال ردود أفعال المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض مستخدمي ويندوز أكدوا خططهم لهجر ويندوز والانتقال إلى نظام Linux بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وردد الملياردير إيلون ماسك مشاعر مماثلة، مشيرًا إلى أنه سيوقف تشغيل الميزة بمجرد توفرها.
كابوس للخصوصية
تجري الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة استفسارات مع مايكروسوفت لفهم الضمانات المعمول بها لحماية خصوصية المستخدم بشأن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي يمكنها رؤية كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتخزين البيانات للرجوع إليها مستقبلاً.
على الرغم من أنه يُنظر إليها على أنها كابوس خصوصية، إلا أن مايكروسوفت ستقوم بشحنها إلى نظام التشغيل ويندوز 11 كتجربة اختيارية، مع الحفاظ على قيم الخصوصية والأمان الأساسية.