هذه الميزة من مايكروسوفت تثير القلق بشأن الخصوصية

عصر جديد من الكمبيوترات

أشارت مايكروسوفت بشكل قاطع إلى أن هذه الميزات الخاصة ستتوفر حصريًا في العصر الجديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

ويرجع ذلك في الغالب إلى أن هذه الميزات تتطلب وحدة معالجة عصبية (NPU) بقدرة عالية جدًا، وتضمن مايكروسوفت أن الميزة تركز على الخصوصية بنسبة 100%، مع تخزين لقطات الشاشة محليًا على جهازك.

علاوة على ذلك، أكدت أنها لن تستخدم البيانات التي تم الوصول إليها بواسطة الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدريب نماذجها، وأن المستخدمين سيحددون المدة التي يرغبون في تخزين اللقطات فيها على أجهزتهم في مساحة مخصصة.

مخاوف كبيرة

أثارت ميزة Recall من مايكروسوفت مخاوف تتعلق بالخصوصية أكثر من برنامج Copilot حتى قبل إطلاقها، من خلال ردود أفعال المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض مستخدمي ويندوز أكدوا خططهم لهجر ويندوز والانتقال إلى نظام Linux بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وردد الملياردير إيلون ماسك مشاعر مماثلة، مشيرًا إلى أنه سيوقف تشغيل الميزة بمجرد توفرها.