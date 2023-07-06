طرق سهلة تحوّل منزلك إلى ذكي وتجعل حياتك أفضل
أسهَمَ تطور التكنولوجيا في تحويل المنازل إلى ذكية، يمكن أن يتم التحكم فيها بعد ربطها بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة التحكم عن بعد، من خلال التطبيقات الخاصة بها، وتدعم العديد من هذه التطبيقات الجدولة.
وفيما يأتي طرق سهلة وغير مكلفة يمكنك من خلالها تحويل منزلك إلى ذكي.
الأضواء الذكية
تتيح لك حلول الإضاءة الذكية التحكم في الأضواء باستخدام تطبيق الهاتف الذكي والاتصال بشبكة واي فاي المنزلية من على بعد آلاف الكيلومترات، أو حتى جعلها تستجيب فقط لصوتك أو حضورك. كما يمكنك تغيير درجة لون هذه المصابيح بحسب مزاجك إلى اللون الذي تريده.
الأقفال الذكية
القفل الذكي هو عبارة عن جهاز منزلي مزود بتقنية واي فاي أو بلوتوث يمكّن المستخدمين من إقفال الأبواب وفتحها بأمر صوتي بسيط، أو عبر بصمات الأصابع وحتى عبر الهاتف الذكي، ما يسمح لهم بالتخلي عن أقفال المنزل التقليدية. وحتى عندما تكون في العمل، يمكنك فتح باب منزلك عن بُعد، للسماح للزائر بالدخول بفضل ميزة الوصول عن بعد للأقفال الذكية.
ثلاجة ذكية
يجب أن يحتوي كل منزل ذكي على ثلاجة ذكية متصلة بالإنترنت. وتوفر الثلاجة الذكية العديد من المهام المفيدة المختلفة، اعتمادًا على الطراز والعلامة التجارية التي تختارها.
وتوفِّر غالبية الشركات المصنعة للثلاجات الذكية تطبيقًا يمكن تنزيله وتثبيته على الهاتف أو أي جهاز محمول آخر، ما يتيح للمالك عرض التحديثات على ثلاجته من مسافة بعيدة. وتعد الكاميرات الداخلية وخيارات التبريد الأكثر مرونة التي يتحكم فيها المستخدم، والوصول عن بُعد إلى وظائف الثلاجة من خلال هاتف ذكي أو جهاز لوحي، كلها جوانب من ميزات الثلاجات الذكية.
مكبرات الصوت الذكية
ما يجعل السماعة ذكية هو قدرتها على الارتباط بالأجهزة المنزلية الأخرى والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية. بمعنى آخر، يمكنك توصيل السماعة بشبكة الواي فاي الخاصة بك، وتشغيلها باستخدام تطبيق على هاتفك، ودعمها بملفات صوتية، مثل: الموسيقى، والبودكاست، التي تتم عادةً باستخدام اتصال بلوتوث، ولكن أحيانًا تتدفق أيضًا عبر تقنية واي فاي.
وتعد مكبرات الصوت الذكية من أفضل الأدوات التي تتيح الوصول إلى المساعد الصوتي لأنها تحتوي أيضًا على الميكروفونات.
ويتم غالبًا دمج المساعد الصوتي في مكبرات الصوت الذكية الثابتة. كمساعدين صوتيين، يمكن لـ Alexa و Google Assistant الاستماع وتنفيذ الطلبات، بالإضافة إلى أنه يمكن العثور على المساعدين الصوتيين في التطبيقات الموجودة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية في منزلك.
بوابات آلية
أصبحت البوابات الكهربائية أو الأوتوماتيكية أكثر شيوعًا في العصر الحديث. وتحتوي البوابة الآلية المتصلة بالإنترنت على محركات كهربائية يمكن فتحها باستخدام تطبيق مثبت على الهاتف الذكي أو جهاز التحكم عن بعد.
عندما تمطر ولا ترغب في الخروج من سيارتك لفتح البوابة أو عندما تكون داخل منزلك وتريد السماح لضيوفك بالدخول بسرعة، يمكنك استخدام الهاتف الذكي لفتح أو إغلاق البوابة. ويوفر هذا النوع من البوابات المزيد من الأمان، خاصة إذا كانت مجهزة بكاميرا تسجل كل ما يحصل في محيط المنزل.
تلفزيون ذكي
يعد الاتصال بالإنترنت الميزة الرئيسة التي تفصل بين أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة التلفزيون العادية. ويتم تشغيل أجهزة التلفزيون الذكية بواسطة مجموعة متنوعة من الأنظمة والمعالجات والبرامج المتقدمة والفعالة، لتصبح بذلك أكثر تشابهًا مع الهواتف الذكية. ويتصل التلفزيون الذكي مباشرة بالإنترنت ويتضمن نظام تشغيل يمكّنك من الوصول إلى محتوى الإنترنت أو إلى برامج الوسائط والأفلام مثل نتفليكس أو غيرها.
مفاتيح إضاءة ذكية
إذا قررت تجهيز منزلك أو مكان عملك بمفاتيح إضاءة ذكية، فقد تتغير طريقة تعاملك مع منزلك بشكل جذري. وتمتلك هذه الأدوات الرقمية المتطورة القدرة على أن تكون جزءًا أساسيًّا من شبكة قوية من تكنولوجيا المنزل الذكي المتصلة. وفي حين تتلاءم فيه هذه المفاتيح مع طرق تثبيت مفاتيح الحائط الموجودة لديك، إلا أنها تمنحك وظائف مدعومة بالتكنولوجيا في منزلك؛ ما يجعلها عملية بشكل لا يصدق.
وتحتوي هذه المفاتيح على بعض الميزات الذكية، مثل: وظيفة التحكم عن بعد لضبط الأضواء أثناء الوجود في المنزل أو خارجه، مع القدرة على جدولة توقيت إضاءة وإطفاء الأنوار. كذلك، يمكن التحكم في هذه المفاتيح عبر الأوامر الصوتية.
نظام أمان ذكي
يعلم الجميع أنه من المهم للغاية أن تضع أمن منزلك ضمن أولوياتك. ونظام أمن المنزل عبارة عن مجموعة من الأجزاء الكهربائية التي تتعاون لحماية المنزل. وغالبًا ما يتكون هذا النظام من كاميرات أمنية وأجهزة استشعار الحركة والدخول وصفارات الإنذار وغيرها الكثير.
وجميع الأجزاء متصلة بمحطة أساسية في غالبية أنظمة الأمن المنزلية. من هنا، يقوم المستخدمون بالارتباط بتطبيق الهاتف الذكي، والذي يتيح المراقبة عن بُعد وإدارة كل شيء. وترتبط معظم هذه الأجهزة بهواتفك عبر بلوتوث أو واي فاي أو الشبكات الخلوية.
مكنسة كهربائية ذكية روبوتية
حتى وقت قريب، كان استخدام المكنسة الكهربائية عملية تتطلب عملًا يدويًّا ووقتًا وصيانة. لكن المكانس الكهربائية الروبوتية وجدت الحل لكل هذه المشكلات، لأنها سهلة الاستخدام وتتصل مع الهاتف الذكي وتستطيع التنظيف وإعادة الشحن من تلقاء نفسها؛ ما يجعل الحياة اليومية أسهل.
جرس باب ذكي مع كاميرا
جرس الباب مع كاميرا هو اسم وصفي لما يعرف بجرس الباب الذكي. وكما قد تتوقع، يتيح لك جرس الباب هذا رؤية الزائر دون الحاجة إلى الوقوف هناك فعليًّا.
هذا الجرس هو أكثر من مجرد كاميرا فيديو متصلة، لأنه يمكن أن يوفر أيضًا اتصالًا صوتيًّا ثنائي الاتجاه للتحدث مع أي شخص يقف عند الباب. وتتواصل أجراس الباب الذكية مع تطبيقات الهواتف الذكية لإعلامك عندما يكون شخص ما عند باب منزلك، أو عندما يتم تسليم طرد، أو إذا كان شخص ما يحاول السرقة.