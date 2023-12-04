الذكاء الاصطناعي في المدن: ثورة لمستقبل أكثر استدامة

ما دور الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية؟

منذ بدايته، لعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًّا في تشكيل المدن الذكية من خلال إنشاء بيئات حضرية ذكية ومستدامة. فبينما تعمل الأنظمة العالمية على تطوير المدن الذكية، يتغلب الذكاء الاصطناعي على العديد من التحديات لتوفير حلول مستدامة للناس. في الواقع، يملك الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية القدرة على تغيير الحياة عند تطبيقه بشكل صحيح.

وفيما يلي بعض المجالات الرئيسة التي يسهم فيها الذكاء الاصطناعي في تطوير المدينة:

إدارة الطاقة

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط استهلاك الطاقة وتحسين توزيع الكهرباء والمياه والموارد الأخرى.

صيانة البنية التحتية

تستطيع التحليلات التنبؤية للذكاء الاصطناعي تحديد متطلبات الصيانة للبنية التحتية الحيوية، مثل: الطرق والجسور، وشبكات المرافق. وتكتشف خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحالات الشاذة وتتنبأ بالفشل المحتمل؛ ما يتيح إجراء صيانة استباقية وتقليل انقطاع الخدمة عن المستخدمين.

التخطيط الحضري

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي مسح التركيبة والبيانات السكانية والعوامل البيئية لمساعدة المخططين في المدن على اتخاذ قرارات مستنيرة. ويساعد التنبؤ بالنتائج على تحسين تصميم البنية التحتية وتعزيز قابلية العيش في المدن.

إدارة النفايات

بدأت المدن الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات، وهذا النوع من التكنولوجيا يسمح للمدن بتتبع إعادة التدوير وتحديد ما يمكن إعادة تدويره في المنطقة. وتأخذ بعض المدن هذه الخطوة إلى الأمام وتستخدم الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لفرز القمامة، وكذلك لتنظيف البحيرات والأنهار.

الاستدامة البيئية

يراقب الذكاء الاصطناعي العوامل البيئية، مثل: جودة الهواء والمياه ومستويات التلوث. وعند دمجها مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تعمل شبكات الاستشعار على تمكين أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة في الوقت الفعلي من تنبيه الجهات المختصة؛ ما يعزز سلامة العيش في المدن.