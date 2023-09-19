"غوغل" تطلق أداة جديدة تتيح إنشاء مجموعات الرموز التعبيرية

أطلقت شركة "غوغل"، أداةً جديدة تتيح إنشاء مجموعات الرموز التعبيرية الخاصة بالمستخدم. وعلى الرغم من وجود أكثر من 3600 رمز تعبيري متاح للاختيار بينها، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يمكنك العثور على رمز الشخصية التي تحتاجها، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وبحسب الصحيفة، فإنه لإنشاء رموز تعبيرية هجينة، ما عليك سوى فتح بحث "غوغل" على جهاز الكمبيوتر، ثم كتابة "emoji Kitchen" في شريط البحث، وستظهر مجموعة من الرموز التعبيرية في أعلى نتائج البحث، مع زر أزرق يدعوك إلى "البدء في العمل"، وتظهر أداة دمج الرموز التعبيرية.

وفي النهاية، تستطيع النقر على الرمز التعبيري لنسخه إلى حافظة جهازك، ويمكنك بعد ذلك لصقه كملصق في رسالة لإبهار أصدقائك.