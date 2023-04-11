الإمارات تشارك بتطوير دواء للسكري في الفضاء

تطور دولة الإمارات العربية المتحدة دواء للسكري من النوع الثاني من خلال المشاركة في دراسة علمية تجري في الفضاء.

وذكر سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية حالياً، بأنه يشارك في إجراء دراسة MALETH للتوصل إلى دواء لعلاج السكري.

وقال عبر تويتر: "فخور بإجراء دراسة MALETH على متن محطة الفضاء الدولية، والتي نعمل من خلالها على المساعدة في تطوير دواء لعلاج السكري من النوع الثاني".

وأضاف: "أكثر من 500 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكري.. سنقوم بكل ما في وسعنا للعمل على التخفيف من معاناتهم".

وتابع النيادي: "سنعمل يدًا بيد مع الشركاء بهذه التجربة من كل أنحاء العالم.. غاية مهمات الفضاء هي خدمة الإنسان أولًا".