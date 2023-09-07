تعرف على التقنيات الجديدة لشبكات "واي فاي 6"

يعد "واي فاي 6" المعروف أيضًا باسم "802.11ax"، أحدث بروتوكول لشبكات "واي فاي"، ويوفر سرعات أعلى وعمليات نقل أكبر للبيانات؛ ما يسمح لعدد أكبر من الأجهزة بالاتصال بالشبكة ذاتها دون انقطاع الخدمة.

كما يوفر "واي فاي 6" تشفير "WPA3" ما يجعله بروتوكولًا أكثر أمانًا على سلامتك الرقمية وخصوصيتك.

وتشمل مزايا "واي فاي 6" الرئيسة زيادة السعة على جهاز راوتر واحد وتحسين الأداء في المناطق والمباني المزدحمة وتوفير سرعات اتصال ونقل بيانات أسرع والحفاظ على عمر بطارية أفضل لأجهزتك.

وعلى سبيل المثال، خضنا جميعًا تجربة انقطاع شبكة "الواي فاي" التي نتصل بها، ويرجع جزء كبير من مشكلة الاتصال المتقطع إلى الحمل الزائد على الشبكة والراوتر، لكن هذه ليست مشكلة على "واي فاي 6"، لأن نقل البيانات يحدث بكفاءة أكبر بكثير.

ففي السابق، كان يتعين على كل جهاز انتظار دوره للاتصال على الشبكات المزدحمة، ولكن الآن يمكن أن تتصل جميع الأجهزة في الوقت ذاته. كذلك، يمكن لجهاز راوتر "واي فاي 6" التعامل مع المزيد من حركة المرور، كما أنه يوفر تدفق بيانات أسرع إلى جهازك، بحيث يمكنك من مشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت بسهولة أكبر.

سرعة "واي فاي 6"