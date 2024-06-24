حشرات ومعكرونة خضراء.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل غذاء البشر مستقبلا (صور)

أظهرت مجموعة من الصور، جرى أنشاؤها من قبل خبراء باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي Midjourney كيف ستبدو وجبات العشاء في الثلاثين عامًا القادمة.

ووفقا للخبراء، تضمنت الوجبات أطباقاً غير مألوفة مثل سلطة الكريكيت وشرائح اللحم المزروعة في المختبر، وأيضًا معكرونة خضراء وكرات "لحم" مصنوعة من نباتات مائية، حيث يعتقد العلماء أن هذه الأطباق المبتكرة قد تحل محل الأطباق التقليدية المفضلة مثل المشويات التقليدية أو السمك والبطاطس.

وجرى إنشاء هذه الصور بواسطة برنامج Midjourney من قبل فريق خبراء في برنامج Fix OurFood، وهو برنامج بحثي تقوده جامعة يورك بالتعاون مع شركة التجزئة البريطانية Co-op.