حشرات ومعكرونة خضراء.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل غذاء البشر مستقبلا (صور)
أظهرت مجموعة من الصور، جرى أنشاؤها من قبل خبراء باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي Midjourney كيف ستبدو وجبات العشاء في الثلاثين عامًا القادمة.
ووفقا للخبراء، تضمنت الوجبات أطباقاً غير مألوفة مثل سلطة الكريكيت وشرائح اللحم المزروعة في المختبر، وأيضًا معكرونة خضراء وكرات "لحم" مصنوعة من نباتات مائية، حيث يعتقد العلماء أن هذه الأطباق المبتكرة قد تحل محل الأطباق التقليدية المفضلة مثل المشويات التقليدية أو السمك والبطاطس.
وجرى إنشاء هذه الصور بواسطة برنامج Midjourney من قبل فريق خبراء في برنامج Fix OurFood، وهو برنامج بحثي تقوده جامعة يورك بالتعاون مع شركة التجزئة البريطانية Co-op.
وقال بوب دوهرتي، مدير برنامج Fix OurFood: "شهدنا خلال الثلاثين عامًا الماضية قفزات علمية نحو منتجات أكثر استدامة، لم يكن من الممكن تصورها في عام 1994".
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" فإنه يتوقع أن يُحدث مستقبل الغذاء ثورة في طريقة تناولنا للطعام.
الحشرات بديل غذائي مستدام
ووفق الدراسات، فإن اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان مسؤولة عن نسبة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولذلك يعتقد الخبراء أن الحشرات ستكون بديلاً جيداً، فبعض الحشرات تستهلك موارد طبيعية أقل من تربية الماشية، وتعتبر بديلاً صحياً للحوم.
وتوصف الحشرات بأنها "الأطعمة الفائقة" التالية، لأنها مليئة بالبروتين والمواد المغذية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وتحتوي على ثلاثة أضعاف الأحماض الدهنية الموجودة في أوميغا 3 مقارنة بسمك السلمون.
ويتوقع خبراء Fix OurFood بأننا سنتغذى على الجراد والجنادب وحتى النمل الأبيض المعروف بأضراره للمباني، وفي الولايات المتحدة، تقدم المطاعم حشرة الزيز، التي تجتاح الولايات الجنوبية حاليًا.
اللحوم المصنعة في المختبر
كما يتوقع الفريق، أن تكون اللحوم المصنعة في المختبر متاحة بشكل واسع بحلول عام 2054 رغم وجود عقبات قانونية وتنظيمية، وتُعرف هذه الطريقة أيضاً باللحوم "المستنبتة"، وتوفر بديلاً عن لحم الحيوانات الحقيقية مع نفس المذاق تقريباً.
وعلى الرغم من أن اللحوم المصنعة في المختبر لم تصل بعد إلى المتاجر، يعمل العلماء البريطانيون على زراعتها بهدف تسويقها تجارياً، ويمكن تشكيل اللحوم المزروعة في المختبر على شكل برجر أو شرائح لحم بواسطة طابعة طعام ثلاثية الأبعاد، والتي قد تصبح قريبًا جزءاً شائعاً من معدات المطبخ.
وتعد صور الذكاء الاصطناعي جزءاً من تقرير Co-op الجديد الذي يستكشف وجهات النظر المتغيرة حول أخلاقيات الغذاء واستدامته على مدار الثلاثين عاماً الماضية، ويشير التقرير إلى أن 72% من المستهلكين أصبحوا أكثر اهتماماً بالغذاء المستدام مقارنة بالسنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصبح اللحوم المزروعة في المختبر أكثر انتشارًا في هذا العقد، لتتحول من مفهوم متخصص إلى عنصر أساسي في الثلاجة، ففي عام 2013، كشف البروفيسور مارك بوست من جامعة ماستريخت في هولندا عن أول برجر في العالم تم إنتاجه في المختبر من خلايا عضلات البقر.
وتقوم شركة Mosa Meat باستخراج الخلايا من عضلات الحيوان، ثم توضع في طبق يحتوي على العناصر الغذائية وعوامل النمو الطبيعية، وتُترك لتتكاثر كما يحدث داخل الحيوان، حتى تتكون تريليونات الخلايا من عينة صغيرة.
ويعتقد البروفيسور بوست أن هذا المنتج سيحظى بشعبية كبيرة بين نشطاء رعاية الحيوان ومحبي البرغر على حد سواء، وسيحل في نهاية المطاف محل البدائل النباتية، مثل برغر الصويا، التي أصبحت شائعة في محلات السوبر ماركت.