لحظة وصول رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض (فيديو)

وذكر مركز "محمد بن راشد للفضاء" بدولة الإمارات، في بيان سابق أن مهمة سلطان النيادي انتهت "بعد 6 أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات؛ تلك المهمة التي أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".

ونشر النيادي عبر حسابه في منصة "إكس" قائلاً: "للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء، إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".