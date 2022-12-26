باحثون يطورون روبوتا يمكنه الهبوط على فروع الأشجار كالطيور

باحثون يطورون روبوتا يمكنه الهبوط على فروع الأشجار كالطيور

محمد حنفي

طور فريق من الباحثين في إسبانيا روبوتا يحاكي هبوط الطيور على فروع الأشجار، والهياكل الاصطناعية، بشكل مستقل دون الحاجة للحصول على أوامر خارجية.

حتى الآن جرت تجربة الروبوت في المختبرات، لكن الباحثين يأملون تطويره وزيادة استقلاليته واختباره في بيئة خارجية لا يمكن التنبؤ بها.

الروبوت الذي أطلق عليه الباحثون اسم أورنيثوبتر (ornithopter)، مزود بقدرات تمكنه من تنفيذ مجموعة من المهام المتنوعة سواء قصيرة المدى مثل جمع عينات من الشجرة، أو بعيدة المدى نظرا لتزويده بميزة إعادة الشحن عبر الطاقة الشمسية.

وتم تجهيز الروبوت الذي يزن حوالي 700 غرام، بكمبيوتر ونظامين تقنيين أحدهما للملاحة والآخر لالتقاط الحركة الخارجية لتحديد موقعه.

كما تم تزويده بساق تنتهي بمخلب قوي وخفيف الوزن يمكنه امتصاص قوة الدفع الأمامية عند الاصطدام.

وحتى الآن جرت تجربة أورنيثوبتر في المختبرات، لكن الباحثين يأملون تطويره وزيادة استقلاليته واختباره في بيئة خارجية لا يمكن التنبؤ بها، وأن يكون بمهام الهبوط والإبحار في الهواء على نحو أكثر دقة.

باحثون يطورون روبوتا يمكنه الهبوط على فروع الأشجار كالطيور
روبوت بأقدام ممغنطة يمكنه تسلق المباني والهياكل المعدنية

هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث ثورة في مجموعة متنوعة من المجالات، من المراقبة البيئية إلى مهام البحث والإنقاذ.

ويبدو المستقبل مشرقًا لأورنيثوبتر بالنظر إلى إمكانياته القابلة للتطوير.

علوم وتقنية

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