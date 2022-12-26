باحثون يطورون روبوتا يمكنه الهبوط على فروع الأشجار كالطيور

الروبوت الذي أطلق عليه الباحثون اسم أورنيثوبتر (ornithopter)، مزود بقدرات تمكنه من تنفيذ مجموعة من المهام المتنوعة سواء قصيرة المدى مثل جمع عينات من الشجرة، أو بعيدة المدى نظرا لتزويده بميزة إعادة الشحن عبر الطاقة الشمسية.

وتم تجهيز الروبوت الذي يزن حوالي 700 غرام، بكمبيوتر ونظامين تقنيين أحدهما للملاحة والآخر لالتقاط الحركة الخارجية لتحديد موقعه.

كما تم تزويده بساق تنتهي بمخلب قوي وخفيف الوزن يمكنه امتصاص قوة الدفع الأمامية عند الاصطدام.

وحتى الآن جرت تجربة أورنيثوبتر في المختبرات، لكن الباحثين يأملون تطويره وزيادة استقلاليته واختباره في بيئة خارجية لا يمكن التنبؤ بها، وأن يكون بمهام الهبوط والإبحار في الهواء على نحو أكثر دقة.