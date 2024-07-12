بينها الخاتم الذكي.. تعرف على كل ما كشفت عنه سامسونغ

خلال حدث Unpacked، أطلقت سامسونغ عددًا كبيرًا من المنتجات، بما في ذلك خاتم غالاكسي الذكي وسماعات Buds3 المعاد تصميمها، وهاتفان جديدان قابلان للطي.

وفيما يلي قائمة بجميع المنتجات التي أصدرها عملاق التكنولوجيا وتحدث عنها.

خاتم غالاكسي

يتمتع خاتم Samsung Galaxy Ring بالقدرة على تتبع البيانات الصحية المختلفة مثل معدل ضربات القلب ومراقبة النوم.

وهو أول غزوة لشركة سامسونغ في فئة منتجات الخواتم الذكية، حيث تأمل الشركة في إبقاء المستخدمين مقيدين في نظامها البيئي للأجهزة من الساعات الذكية إلى الهواتف الذكية.

وهذا الخاتم عبارة عن "حلقة ذكية" مليئة بأجهزة استشعار ومصممة ليتم ارتداؤها على مدار 24 ساعة يوميًا لمراقبة المقاييس الصحية المختلفة.

هاتف Galaxy Z Fold6

يعد أحدث إصدار من هاتف سامسونغ الذكي القابل للطي.

ويتم فتحه مثل الكتاب ليكشف عن شاشة أكبر، ولكن يمكن استخدامه مغلقًا أيضًا.

وتعد شركة سامسونغ رائدة في مجال الهواتف ذات الشاشات القابلة للطي، لكنها تواجه منافسة متزايدة من الشركات الصينية.

وتحدث عملاق التكنولوجيا عن قدرات الذكاء الاصطناعي للجهاز، وقال إنه أرق وأخف وزنا من سابقه.

هاتف Galaxy Z Flip6

هو هاتف سامسونغ الآخر القابل للطي. ويتم فتحه مثل الهاتف التقليدي، ولكن بشاشة قابلة للانحناء.

وعند إغلاقه، يحتوي Z Flip6 على شاشة أمامية صغيرة تعرض تطبيقات مثل التقويم والساعة.

ساعة غالاكسي 7

هي أحدث طراز من الساعة الذكية الرائدة للشركة. وإلى جانب شكلها الجديد، تشتمل على العديد من أجهزة استشعار تتبع الصحة التي عند دمجها مع خاتم غالاكسي الذكي، يمكنها تقديم المزيد من البيانات المتعمقة حول صحة الشخص.

وقالت سامسونغ إن Watch7 تحتوي على شريحة معالجة جديدة بداخلها.

ساعة غالاكسي ألترا

هذه النسخة "Ultra" الأولى من ساعة سامسونغ الذكية. وتقول الشركة إنها تستهدف الأشخاص الأكثر تقدمًا في أنشطتهم، مثل متسلقي الجبال.

وتتميز الساعة بوضع الرياضات المتعددة الذي يسمح للجهاز بتتبع الأداء عبر أنشطة مختلفة مثل تلك الموجودة في سباق الترياتلون.

وتعمل Galaxy Watch Ultra أيضًا على نطاق واسع من الارتفاعات، من 500 متر تحت مستوى سطح البحر إلى ارتفاع 9000 متر، لممارسة المزيد من الرياضات القاسية.

سماعات Buds3 وBuds3 Pro

أعادت سامسونغ تصميم سماعاتها اللاسلكية لسلسلة Galaxy Buds3، والتي تأتي بنسخة عادية ونسخة "Pro".

وعند توصيلها بهاتف Galaxy Z Fold6 أو Flip6، يمكن لسماعات Buds3 ترجمة اللغة الأجنبية التي تسمعها على سبيل المثال، في محاضرة جامعية إلى اللغة التي يختارها المستخدم.

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كما يمكن لسماعات Buds3 أيضًا ضبط مستويات الصوت وإلغاء الضوضاء تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة بالمستخدم.