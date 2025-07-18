7 ميزات في "أندرويد" لإعادة صياغة علاقتك بهاتفك

يوفر نظام "أندرويد" 7 ميزات يمكنها أن تعيد صياغة علاقتك بهاتفك، خاصة إذا شعرت أن وقت شاشتك أصبح خارجاً عن السيطرة.

وجرّب الكثير من المستخدمين جميع الحلول المعتادة لتقليل إدمان الهاتف مثل حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وحتى الخضوع الكامل للعزل الرقمي مع وضع هاتفهم في الدرج بعيدًا عنهم، لكن الأمر لم ينفع أبدًا، لكن تاليًا 7 ميزات تُجدي نفعًا:

وضع التركيز

هو ميزة من ميزات الرفاهية الرقمية تتيح لك إيقاف التطبيقات المشتتة للانتباه مؤقتًا بتحويلها إلى اللون الرمادي، كما يتم حظر إشعاراتها أثناء تفعيل هذا الوضع.

عدم الإزعاج

حتى مع تفعيل وضع التركيز، ستستمر في تلقي المكالمات، والرسائل، وتنبيهات النظام، لذلك، سيكون وضع عدم الإزعاج من أبسط الميزات وأكثرها فاعلية التي يمكنك الاعتماد عليها.

فبينما يعتقد البعض أن وضع عدم الإزعاج هو شيء يمكن تفعيله أثناء الاجتماعات أو في الليل، لكن تحويله إلى جزء من الروتين اليومي سيغير طريقة استخدامك لهاتفك تمامًا.

كما يمكنك لعدم تفويت مكالمات مهمة من العائلة أو حالات الطوارئ في العمل، تخصيص ميزة "عدم الإزعاج" للسماح بالاتصالات من جهات الاتصال المميزة.

إيقاف إشعارات التطبيقات

يمكنك في أي وقت وقف إشعارات التطبيقات التي تشتت انتباهك أكثر من غيرها، للقيام بذلك توجه إلى الإعدادات ومن ثم الإشعارات وحدد إشعارات التطبيقات وتصفح القائمة، وقم بإيقاف تنبيهات التطبيقات التي تشتت انتباهك واحدًا تلو الآخر.

وضع التدرج الرمادي

ألوان الشاشة لا تقتصر على المظهر الجميل، بل تجذب انتباهك أيضًا، لأنها تُعد عاملًا مهمًا في جعل تطبيقات، مثل: "إنستغرام" و"يوتيوب" مدمنة.

أخبار ذات علاقة 4 معلومات يجب أن تعرفها عن أدوات صحة البطارية في نظام أندرويد

وللتغلب على ذلك، يمكنك تحويل شاشة هاتفك إلى اللون الرمادي كل مساء، ولتفعيل وضع التدرج الرمادي، انتقل إلى الإعدادات ومن ثم إمكانية الوصول واختر تصحيح الألوان، ثم انقر على "التدرج الرمادي".

مؤقتات التطبيقات

يستهلك هاتفك ساعات من وقتك دون أن تنتبه، لذلك، اضبط مؤقتات للتطبيقات المدمن عليها، وعند انتهاء الوقت، يصبح التطبيق رمادي اللون ويمنع استخدامه إلا إذا تجاوزت المؤقت.

وضع وقت النوم

من أكثر الطرق التي يستهلك بها هاتفك وقتك هو في الليل. وللتخلص من هذه العادة، يمكنك تفعيل وضع وقت النوم في "الرفاهية الرقمية" بالانتقال إلى الإعدادات وتحديد الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية، وتفعيل وضع وقت النوم.

إخفاء التطبيقات المشتتة

يمكنك إزالة جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي من الشاشة الرئيسة ووضعها في مجلد على الشاشة الثانية. والآن، عندما تفتح هاتفك، لا تغريك فورًا الأيقونات الملونة التي تتنافس على جذب انتباهك.