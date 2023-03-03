ما هي تميمة سهيل التي ترافق سلطان النيادي في "طموح زايد 2"؟
وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية رفقة طاقم (Crew-6) في أطول مهمة عربية في الفضاء ستمتد لستة أشهر.
وكان لافتًا وجود "دمية" مع الطاقم يطلق عليها "تميمة سهيل"؛ ظهرت طافية في الفضاء رفقة الفريق.
ما هي تميمة سهيل؟
تميمة سهيل هي دمية من ابتكار مركز محمد بن راشد للفضاء، وتهدف إلى إلهام الشباب والأطفال بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وهي على اسم "نجم سهيل" وهو ثاني ألمع نجم في السماء ويعلن ظهوره نهاية الصيف والبداية التدريجية للأيام الباردة في الصحراء.
وستكون الدمية سهيل مؤشرا على انعدال الجاذبية خلال مهمة "طموح زايد 2" التي وصلت اليوم إلى محطة الفضاء الدولية، وسترتدي بدلة "سبيس إكس" لرواد الفضاء.
وصعدت "سهيل" إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة العام 2019، مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.
وكان طاقم (Crew-6) قد وصل على متن المركبة الفضائية "دراجون" التي التحمت بنجاح في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق الجمعة، بعد إطلاقها أمس الخميس.
وبعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة من محطة الفضاء الدولية، موجهًا الشكر فيها لكل الداعمين له، مؤكدا أن مهمته الفضائية هي لخدمة البشرية جمعاء.
وقال النيادي: "شكرا جزيلا لكل مَن وقف معنا.. الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية.. شكرا لأمي وأبي وعائلتي.. شكرا لقيادتنا الرشيدة التي أولتنا الثقة.. اللهم لك الحمد".
وكانت وكالة "ناسا" لأبحاث الفضاء الأمريكية قد أعلنت الخميس، رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ"Crew 6" وهو الذي كان سببا في تأخير عملية الالتحام لفترة بسيطة.
وتمت معالجة المشكلة المتعلقة بأحد الخطافات المسؤولة عن عملية الالتحام، بشكل سريع.
وانطلقت المهمة من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية.