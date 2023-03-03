ما هي تميمة سهيل التي ترافق سلطان النيادي في "طموح زايد 2"؟

وكان طاقم (Crew-6) قد وصل على متن المركبة الفضائية "دراجون" التي التحمت بنجاح في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق الجمعة، بعد إطلاقها أمس الخميس.

وبعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة من محطة الفضاء الدولية، موجهًا الشكر فيها لكل الداعمين له، مؤكدا أن مهمته الفضائية هي لخدمة البشرية جمعاء.

وقال النيادي: "شكرا جزيلا لكل مَن وقف معنا.. الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية.. شكرا لأمي وأبي وعائلتي.. شكرا لقيادتنا الرشيدة التي أولتنا الثقة.. اللهم لك الحمد".