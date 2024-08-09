أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عن تغييرات على متجر تطبيقاتها، بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" بخرق قواعده الرقمية الجديدة.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن قواعد متجر "أبل" الافتراضي منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرّية إلى طرق بديلة للدفع، وفقًا لوكالة "رويترز".

ويجعل الاتهام الأوروبي من الشركة الأمريكية، أول شركة تقنية إطلاقا تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).

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وأعلنت "أبل" أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، إن مطوري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه العملاء من خلال رابط في تطبيقهم يحيل إلى صفحة إلكترونية لإبرام أي عقود.

وأشارت المفوضية إلى أن "أبل" وضعت "قيوداً عدة" على المطوّرين كانت تمنعهم من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود من خلال القناة، التي يختارونها.

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وأكدت "أبل"، يوم أمس الخميس، أن المطورين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون اعتباراً من الخريف المقبل من "التواصل والترويج للعروض للشراء" أينما يريدون، على سبيل المثال، عبر سوق تطبيقات بديلة.

وستتضمن التغييرات جدولًا جديدًا بالرسوم على استخدام روابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى، وفقًا للشركة الأمريكية.

وسيتعين على مطوري التطبيقات دفع رسوم بنسبة 5% على مبيعات السلع والخدمات الرقمية، التي تتم على أي منصة في غضون عام من تحميل المستخدم لأول مرة تطبيقًا ما مع القدرة على الربط بقناة مختلفة كموقع إلكتروني مثلاً.