فيسبوك يُلغي ميزة دعم جهات الاتصال الموثوقة

أجرى موقع "فيسبوك" تغييرا كبيرا يؤثر على استعادة الوصول إلى حسابات المستخدمين في حال تعرضها للإغلاق، حيث أنهت الشركة خاصية دعم جهات الاتصال الموثوقة trusted contacts.

وتعد ميزة دعم جهات الاتصال الموثوقة، ميزة طارئة تسمح للأصدقاء أو أيا من أفراد العائلة المختارين من قبل المستخدم نفسه بالمساعدة في استرداد الحساب.

وتعد هذه الميزة مفيدة في بعض الحالات التي تشمل نسيان كلمة المرور الخاصة بالمستخدم أو في حالة ربط الحساب الشخصي على فيسبوك ببريد إلكتروني قديم لم يُعد يتم استخدام.

بالإضافة لذلك، تعد الميزة مهمة أيضًا في حال تم استهداف الحساب من قبل أحد المتسللين أو الهاكرز.

وكانت قد أرسلت الشركة تنبيها في وقت سابق من هذا العام، يطلب من المستخدمين مراجعة إجراءات الأمان الخاص بالحساب؛ للمساعدة في منع حظر الدخول.