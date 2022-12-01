لماذا يجب التخلص من بطاريات الأجهزة الكهربائية بأمان؟‎‎

حذر خبراء من ضرورة عدم ترك البطاريات في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يرغب المستخدم بالتخلص منها، لتلافي العديد من الكوارث التي قد تنجم عن تلك البطاريات.

وكشفت أبحاث، أجرتها مؤسسة Material Focus المعنية بإعادة التدوير، أن مئات الحرائق كانت قد اندلعت في شاحنات نقل الحاويات ومراكز إعادة التدوير هذا العام بواسطة أجهزة كهربائية ملقاة لم يتم التخلص من بطارياتها بالشكل الصحيح.

ويشدد الخبراء على أنه يمكن يمكن ثقب البطاريات بواسطة عناصر أخرى في عملية التخلص من الأجهزة والأدوات؛ ما يؤدي إلى إتلاف الفصل بين الأقطاب الكهربائية وتسببها في الانفجار أو الاشتعال.

وتشير الأبحاث إلى أنه في حالة ملامسة البطاريات لقطعة معدنية أخرى، يمكن أن تشتعل أيضا، مع وجود نفايات جافة قريبة تعمل مثل إشعال النار، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقامت Material Focus، بإجراء مسح في 60 سلطة محلية في المملكة المتحدة حول الحرائق التي تعرضت لها والتي نتجت عن البطاريات المحطمة أو التالفة في مجرى النفايات.