إيطاليا تحظر روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، حظر روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، معللة قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

وأوضحت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية في بيان لها أنه سيعمل بهذا القرار فوراً.

ويؤدي القرار إلى "تقييد موقت لقدرة المستخدمين الإيطاليين على معالجة بيانات" شركة "اوبن ايه آي" التي ابتكرت "تشات جي بي تي".

وأبهرت المنصّة التي أُطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة على أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.

ويمكن أيضاً استخدام "تشات جي بي تي" لكتابة رموز معلوماتية دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.

وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن "تشات جي بي تي" تعرّض في 20 آذار/مارس "لفقدان بيانات (خرق بيانات) متعلقة بمحادثات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بمدفوعات المشتركين في الخدمة المدفوعة".

وأخذت الهيئة على "تشات جي بي تي" عدم وجود مذكرة معلومات للمستخدمين الذين تجمع "أوبن إيه آي" بياناتهم، والأهم عدم وجود أساس قانوني يبرر الجمع الجماعي للبيانات الشخصية وتخزينها لغرض +تدريب+ خوارزميات تشغيل المنصة".