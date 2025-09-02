"إيسامبارد"..  بريطانيا تطرح الحاسوب العملاق في سباق الذكاء الاصطناعي

في بريستول، يمثل "إيسامبارد إيه آي"، أكبر حاسوب فائق في تاريخ بريطانيا وأداةً أساسية في محاولة المملكة المتحدة المنافسة عالميًا في الذكاء الاصطناعي.

وبحسب "ذا إيكونوميست"، فقد تم تشغيل الحاسوب بعد أقل من عام من ترخيص إنشائه، وهو مزود بأحدث وحدات معالجة الرسوميات ومبرد بأنابيب مياه، ليصبح أقوى حاسوب بريطاني وأكثر قوة من جميع الحواسيب الفائقة الأخرى في البلاد مجتمعة.

وبرغم تصنيفه الحادي عشر عالميًا، يشكل "إيسامبارد" خطوة استراتيجية لبريطانيا؛ إذ يتيح تطوير التطبيقات والنماذج المتقدمة داخليًا، بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة المتحدة بين الدول المتوسطة في سباق الذكاء الاصطناعي.

يُعد جنسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا"، أبرز داعمي فكرة "الذكاء الاصطناعي السيادي"، وقد زوَّد حاسوب "إيسامبارد" بـ 5,448 شريحة معالجة، وفي يونيو، أشاد هوانغ بإمكانات بريطانيا في الذكاء الاصطناعي خلال حدث تقني في لندن، لكن ما لم يُذكر هو أنه إذا كان سباق الذكاء الاصطناعي يأخذ فيه الفائز كل شيء، فإن المركز الثالث بعد أمريكا والصين لن يمنح سوى جوائز قليلة.

ورغم ذلك، لدى بريطانيا سبب لمواصلة اللعب، كما يقول جاي بودجارني، مؤسس شركة "تيسل": "لا أحد يعرف كيف ستنتهي منافسة الذكاء الاصطناعي"؛ فالفائزون قد يكونون من يمتلك أذكى النماذج، أو من يبني التطبيقات التي تستخدم هذه النماذج كأداة"، وفي كلتا الحالتين، ستظل البيانات والبنية التحتية حجر الأساس الذي يمكن لبريطانيا من خلاله تسجيل مكانةٍ لها في السباق العالمي.

وجاء في السياق أن المشاريع القائمة على هذا الحاسوب تشمل أكثر من 100 مشروع، 80% منها في مجالات الصحة والعلوم الحياتية، مثل تشخيص سرطان الجلد وتصميم الأدوية، بالإضافة إلى تدريب نماذج قادرة على تحليل الفيديوهات والتنبؤ بسلوكيات البشر.

ويركز الرهان البريطاني عبر "إيسامبارد"، على البنية التحتية القوية والبحث العلمي المحلي لضمان قدرة المملكة المتحدة على المنافسة في الذكاء الاصطناعي، بدل الاكتفاء بدور تابع في هذا السباق العالمي المتسارع.