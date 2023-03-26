اكتشاف مصدر طاقة رخيص يزيل الكربون من الغلاف الجوي

وأوضح تيتوس أن "التقنية الجديدة قادرة على توليد طاقة متجددة أكثر بكثير مقارنة مع الطرق التقليدية المعتمدة على الخزانات الحرارية الأرضية، فضلا عن فعاليتها من حيث التكلفة عند التعامل مع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على نحو آمن"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

وتعد طريقة تيتوس أول بحث يسلط الضوء على فكرة تعزيز الطاقة الحرارية الأرضية من خلال حقن ثاني أكسيد الكربون المنتج من خلال حرق كتل حيوية؛ مثل نفايات الغابات الناتجة عادة عن الكوارث الطبيعية كالأعاصير.

ويشرف كبار المحاضرين في جامعة "كانتربري"، منهم الدكتورة ريبيكا بير والدكتور ديفيد ديمبسي على أبحاث تيتوس، ويريان أن تفكيره المبتكر يساعد كثيرا في معالجة قضايا إزالة الكربون على نطاق واسع.