هل يتسبب نظام iOS 16 من أبل في استنزاف بطارية آيفون؟

إذا قمت بتحديث نظام التشغيل iOS 16 مؤخراً، فقد تلاحظ استنزاف بطارية هاتفك الآيفون بشكل أسرع مما تتذكره قبل حصولك على آخر تحديث لأبل، بحسب ما أورده موقع "ماكرومرز".

وعلى الرغم من أنك قد تكون سريعًا في توجيه أصابع الاتهام إلى التحديث نفسه باعتباره الجاني، إلا أن هناك عدة أسباب تجعلك تلاحظ استنزاف البطارية بشكل أسرع قليلاً في الأيام التي تلي التحديث.

ونستعرض في التقرير التالي بعض الأسباب أدناه وكيف يمكنك معالجتها:

تطبيق صور iOS 16

يقدم تطبيق الصور على جهاز آيفون الخاص بك خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة، والتعرف على صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

ويستخدم تطبيق الصور رقائق A-series في آيفون لتشغيل هذه العمليات المعقدة ويستهلك عمر البطارية.

وفي نظام التشغيل iOS 16، على وجه التحديد، هناك ميزة جديدة تُظهر تلقائيًا الصور المكررة في مكتبة الصور الخاصة بك.

وتستخدم هذه الميزة الجديدة المعالجة على الجهاز لتصفح آلاف الصور على جهازك وتحديد النسخ المكررة المحتملة، ويمكن أن تكون هذه العملية مستهلكة للوقت والبطارية.

وكلما زاد عدد الصور ومقاطع الفيديو التي تمتلكها، زاد الوقت الذي ستستغرقه عملية التصنيف حتى تكتمل.

وتقترح أبل ترك الآيفون‌ متصلاً طوال الليل بالشاحن أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi، حيث سيسمح ذلك لتطبيق الصور بالعمل أثناء الاتصال بالطاقة مما سيخفف بعض الضغط على البطارية.

البحث باستخدام Spotlight

يعد البحث في Spotlight على آيفون طريقة فعالة فقط للبحث عن التطبيقات، وكذلك مكان يمكنك من خلاله البحث عن المحتوى داخل التطبيقات، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والخرائط و"الصور" والمزيد.

لتوفير نتائج البحث عن المحتوى داخل تطبيقاتك، يحتاج آيفون الخاص بك إلى فهرسة كل المحتوى الموجود في جميع تطبيقاتك باستخدام المعالجة على الجهاز، والتي تستهلك عمر البطارية.

ويمكن أن تكون هذه عملية طويلة وغير قابلة للتتبع تحدث في الخلفية أثناء استخدام وشحن آيفون الخاص بك.

على الرغم من عدم وجود طريقة لتتبع العملية، فقد تتمكن من تسهيلها. ضمن الإعدادات - > Siri & Search، يمكنك تعطيل قدرة Spotlight على البحث داخل التطبيقات الفردية.

إذا كان هناك تطبيق ربما لا تريد فهرسته، فيمكنك تعطيل "عرض المحتوى قيد البحث" لمنع آيفون الخاص بك من فهرسة هذا التطبيق، مما قد يساعد في توفير بعض عمر البطارية.

تطبيقاتك تحتاج إلى التحديث

تعد التطبيقات ضرورية لجهاز آيفون، ولكن التحديثات التلقائية للتطبيقات التي قمت بتثبيتها يمكن أن يكون لها تأثير على عمر البطارية.

وبعد تحديث كبير مثل iOS 16، لا تزال التطبيقات بحاجة إلى التحديث لدعم التقنيات الجديدة وأحدث نظام تشغيل.

وفي الأيام والأسابيع المقبلة، سيقوم المطورون بتحديث تطبيقاتهم ببطء لدعم iOS 16 وميزاته الجديدة.

وقد تتسبب التطبيقات القديمة والتي لم يتم تحديثها للتقنيات الجديدة في iOS 16 في بعض استنزاف البطارية؛ لأنها ربما تستخدم أدوات وشفرات قديمة.

إعادة تشغيل أصلية وفحص صحة البطارية

من الجدير دائمًا إعادة تشغيل ‌آيفون. ففي بعض الأحيان، بعد إجراء تحديث رئيسي، قد يحدث خلل في هاتفك، ويمكن أن تؤدي إعادة التشغيل البسيطة إلى حله وإعادة عمر البطارية إلى طبيعته.

شيء آخر يجب تذكره هو أن بطارية آيفون، مثل جميع بطاريات الليثيوم أيون، تفقد سعتها بمرور الوقت.

فعلى آيفون افتح الإعدادات وانقر للوصول إلى Battery -> Battery Health ، حيث سترى مقدار سعة بطارية آيفون الأصلية المتبقية لديك.

وسيحذرك iOS إذا كانت بطاريتك بحاجة إلى الاستبدال، لذا فهذه نقطة أخرى يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في عمر بطارية آيفون.