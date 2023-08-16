"آبل" تطرح ميزات جديدة في هاتفها آيفون "إس إي"

ميزات جديدة كشفت عنها شركة آبل للجيل الرابع من هاتفها آيفون "إس إي 4″(SE 4) الذي يمتاز كذلك بأنه رخيص الثمن، و سيحمل تصميمًا يشبه تصميم هاتف آيفون 14.

هذه الميزات لهاتف آيفون "إس إي" الأحدث -الذي صدر في 2022- سعره الحالي يبدأ من 430 دولارًا أمريكيًا.

كما يتميز آيفون "إس إي 4" بمنفذ "يو إس بي سي" للشحن ونقل البيانات، بدلًا من منفذ "لايتنينغ" التقليدي، إذ من المقرر أن تتحول منتجات آبل إلى منفذ "يو إس بي سي"، ليتماشى مع القوانين الجديدة الملزِمة بتوحيد منافذ الشحن في الأجهزة الإلكترونية.

ومن المميزات الاخرى في (SE 4) تقنية تعرف الوجه، وذلك خلافًا لتوقعات سابقة أفادت بأن "آبل" قد تُبقي على خاصية تعرف بصمات الأصابع المتوفرة في الإصدارات السابقة.

وستحافظ "آبل" على (كاميرا) واحدة خلفية في الهاتف، وسط توقعات يطرأ على الهاتف تطورات جديدة كإضافة شاشة من نوع "أوليد" بدلًا من "إل سي دي"، كما قد يكون أول هاتف يحمل (مودم) اتصال مخصّص داعم لشبكات الجيل الخامس.