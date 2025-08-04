دعوى قضائية تنهي احتكار غوغل لسوق متاجر التطبيقات

في تحول جذري بسوق التطبيقات الرقمية، من المرجح أن تسمح شركة غوغل لمتاجر التطبيقات التابعة لأطراف ثالثة – مثل متجر Epic Games – بالعمل مباشرة عبر متجر "غوغل بلاي"، بعد أن خسرت الشركة الأمريكية العملاقة قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها ضدها Epic Games في عام 2020.

وكانت Epic Games، المطورة للعبة الشهيرة Fortnite، قد اتهمت غوغل باحتكار سوق متاجر التطبيقات على نظام أندرويد، وهي اتهامات أدت إلى معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات، انتهت بإدانة هيئة محلفين أمريكية لممارسات غوغل واعتبارها غير قانونية.

وبعد هذا الحكم، طالبت Epic علناً بإجبار غوغل على فتح متجرها أمام منافسين جدد، وهو ما بدأت ملامحه تتضح الآن مع صدور قرار قضائي يلزم غوغل برفع القيود التي كانت تمنع إدراج متاجر تطبيقات خارجية وأنظمة فوترة بديلة داخل متجرها الرسمي.

"نصر كامل" ضد الاحتكار

في منشور على منصة "إكس"، أعلن تيم سويني، مؤسس Epic Games ومديرها التنفيذي، تحقيق "نصر كامل" في القضية. وأكد أن الحكم يفتح الباب أمام إدراج متجر Epic Games رسمياً داخل "غوغل بلاي"، وهو ما كان محظوراً في السابق.

ورغم أن هذا الانتصار قد يبدو محدود التأثير بالنسبة للبعض، خصوصاً من غير مستخدمي Fortnite أو غير المهتمين بعروض Epic، فإن عواقبه الاقتصادية والقانونية بعيدة المدى. فبموجب الحكم، ستضطر غوغل إلى إتاحة إمكانية تحميل متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية – مثل Aptoide وEpic Games – من خلال متجر "غوغل بلاي"، كما ستُجبر على السماح بأنظمة فوترة بديلة لعمليات الشراء داخل التطبيقات. بل وقد تضطر إلى منح منافسيها حق الوصول إلى جميع التطبيقات المتوفرة على متجرها؛ ما يهدد جزءاً كبيراً من إيراداتها المستقبلية.

محاكمة كشفت المستور

خلال جلسات المحاكمة، طُلب من عدد من كبار التنفيذيين في غوغل، بمن فيهم الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، الإدلاء بشهاداتهم، وتمت قراءة رسائل بريد إلكتروني داخلية ووثائق سرية كشفت عن حجم القلق داخل غوغل من تصاعد المنافسة المحتملة.

وتضمنت الأدلة صفقات سرية بين غوغل ومنصات كبرى مثل Spotify، وكذلك مع مصنّعي الهواتف الذكية ومطوري ألعاب إلكترونية، بهدف حماية هيمنة غوغل على توزيع التطبيقات عبر متجرها. كما أظهرت المراسلات الداخلية أن غوغل كانت تخشى من قدرة Epic Games على جذب مطوري الألعاب الآخرين إلى منصتها الخاصة، أو تحفيزهم على إنشاء متاجر جديدة، وهو ما كانت الشركة تعتبره تهديداً مباشراً لمكانتها السوقية.

خسائر بمليارات الدولارات تلوح في الأفق

وفي أعقاب القرار، أعلنت غوغل نيتها استئناف الحكم مجدداً، دون أن تكشف عن طبيعة الطعن القانوني الذي ستتقدم به. ومع ذلك، يشكك مراقبون قانونيون في إمكانية إلغاء الحكم أو تعديله بشكل جوهري، خاصة أن القرار صدر من محكمة استئناف أمريكية عليا، ويعكس توجهاً قضائياً متنامياً ضد احتكار المنصات الرقمية الكبرى.

ومن المرجح أن يؤدي تنفيذ القرار إلى خسائر بمليارات الدولارات سنوياً لشركة ألفابت – الشركة الأم لغوغل؛ إذ كانت تسيطر عبر متجر "غوغل بلاي" على نسبة كبيرة من إيرادات التطبيقات، خصوصاً من خلال فرض عمولات على عمليات الشراء داخل التطبيقات وإجبار المطورين على استخدام نظام الفوترة الخاص بها.

أخبار ذات علاقة ذكاء اصطناعي جديد من "غوغل" يفسر النصوص القديمة

ويُمثل الحكم القضائي لصالح Epic Games ضربة موجعة لغوغل ونظام هيمنتها على توزيع التطبيقات داخل نظام أندرويد. وإذا ما دخل الحكم حيز التنفيذ الكامل، فإنه سيُحدث تحولاً كبيراً في قواعد المنافسة الرقمية، ويمنح المطورين والمستخدمين على حد سواء حرية أكبر في اختيار المنصات وخدمات الدفع التي تناسبهم.