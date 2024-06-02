ميزات جديدة لنظام أندرويد.. تعرف عليها
في الوقت الذي يبدو فيه أن كل جديد يأتي إلى نظام التشغيل أندرويد يتمحور حول الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد Gemini الموسع ومشروع Project Astra المستقبلي الجديد، لا تزال غوغل تصدر ميزات وإعدادات جديدة منتظمة غير متعلقة بالذكاء الاصطناعي لنظام أندرويد.
وأعلنت الشركة العملاقة مؤخراً عن ميزات جديدة لنظام التشغيل أندرويد تتضمن مشاركة نقاط الاتصال بسهولة بين أجهزتك، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة لساعتك الذكية المدعومة بنظام التشغيل Wear OS.
مشاركة نقاط الاتصال بسهولة
إذا كان لديك عدة أجهزة أندرويد مسجلة الدخول إلى حساب غوغل نفسه، فبإمكانك من خلال ميزة Instant Hotspot الجديدة، توصيل هاتفك بجهاز أندرويد اللوحي أو جهاز كروم بوك بنقرة واحدة. ولن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك على كل جهاز تريد توصيله بالإنترنت.
التبديل بين الأجهزة أثناء مكالمات الفيديو
تتيح لك هذه الميزة الجديدة التبديل بين الأجهزة أثناء إجراء مكالمة Google Meet، في حال رغبتك في التنقل بين هاتف أندرويد والجهاز اللوحي ومتصفح الويب. كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الإرسال للتبديل بين أجهزة أندرويد المتصلة.
المزيد من مجموعات الملصقات
هناك مجموعات جديدة مثل كرة الديسكو + سماعات الرأس سيتم طرحها قريبًا في Emoji Kitchen على نظام أندرويد. و Emoji Kitchen هي أداة مدمجة في لوحة المفاتيح الافتراضية لأندرويد والتي تمكنك من الجمع بين أي اثنين من الرموز التعبيرية لإنشاء ملصق جديد تمامًا.
تحكم في أجهزة Google Home
إذا كنت تريد التحقق بسرعة من درجة حرارة غرفة نومك أو إطفاء أضواء المطبخ، فيمكنك الآن القيام بذلك من الشاشة الرئيسية لهاتفك.
كل ما عليك فعله هو إضافة أداة Google Home المفضلة إلى شاشتك الرئيسية وستتمكن من التحكم في أجهزتك الذكية الأكثر استخدامًا، مثل Nest Thermostat وأي من مصابيح Philips LED الذكية ونظام كاميرا الأمان Wyze.
مزيد من طرق الدفع
هل ترتدي Samsung Galaxy Watch أو Google Pixel Watch؟ يقدم أندرويد بعض الميزات الجديدة إلى ساعتك الذكية Wear OS، بما في ذلك القدرة على إدارة أجهزتك الذكية المفضلة والمزيد من طرق الدفع من معصمك.
وعندما يتعلق الأمر بالمدفوعات الآمنة، إذا كنت في الولايات المتحدة أو ألمانيا، فيمكنك الآن استخدام ساعة Wear OS للدفع باستخدام PayPal على Google Wallet.
مفاتيح السيارة الرقمية
وإذا كنت تتطلع إلى استخدام هاتفك كمفتاح لسيارتك، فإن مفاتيح السيارة الرقمية متاحة الآن في طرازات Mini محددة وستتوفر قريبًا في سيارات مختارة من Mercedes-Benz وPolestar .
ويمكنك استخدام مفاتيح السيارة الرقمية هذه لفتح باب منزلك أيضًا أو تشغيل سيارتك أو مشاركة مفاتيحك مع العائلة والأصدقاء.