ميزات جديدة لنظام أندرويد.. تعرف عليها

في الوقت الذي يبدو فيه أن كل جديد يأتي إلى نظام التشغيل أندرويد يتمحور حول الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد Gemini الموسع ومشروع Project Astra المستقبلي الجديد، لا تزال غوغل تصدر ميزات وإعدادات جديدة منتظمة غير متعلقة بالذكاء الاصطناعي لنظام أندرويد.

وأعلنت الشركة العملاقة مؤخراً عن ميزات جديدة لنظام التشغيل أندرويد تتضمن مشاركة نقاط الاتصال بسهولة بين أجهزتك، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة لساعتك الذكية المدعومة بنظام التشغيل Wear OS.

مشاركة نقاط الاتصال بسهولة

إذا كان لديك عدة أجهزة أندرويد مسجلة الدخول إلى حساب غوغل نفسه، فبإمكانك من خلال ميزة Instant Hotspot الجديدة، توصيل هاتفك بجهاز أندرويد اللوحي أو جهاز كروم بوك بنقرة واحدة. ولن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك على كل جهاز تريد توصيله بالإنترنت.