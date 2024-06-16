5 ميزات من "iOS 18" إلى "كار بلاي" في السيارة
شاركت "أبل" بعض صور "كار بلاي" المحدثة من الجيل التالي خلال مؤتمر WWDC 2024 للمطورين، وكشفت عن تطبيقات المركبات والوسائط والمناخ الجديدة لأول مرة.
وسيكون الجيل التالي من "كار بلاي" قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة، ما يسمح لشركات صناعة السيارات بتخصيص تصميم النظام ليتناسب بشكل فريد مع سياراتهم.
وكشفت شركة أبل أيضًا عن مجموعة متنوعة من خيارات التصميم والتخطيطات المختلفة التي ستكون متاحة لشركات صناعة السيارات، فيما يستمر موقع الشركة الإلكتروني في القول إن المركبات الأولى المزودة بالجيل التالي من "كار بلاي" ستصل خلال عام 2024.
لكن الشركة، لم تقدم بعد إطارًا زمنيًا أكثر تحديدًا، ولم تقدم أي تحديثات متعلقة بالتوقيت، مشيرة إلى أن كار بلاي القادم سيقدم ميزات جديدة يضيفها iOS 18 إليه، ستكون مفيدة للشركات والسائقين على حد سواء.
صور الاتصال في تطبيق الرسائل
يضيف iOS 18 على تطبيق أبل "كار بلاي" صور جهات الاتصال بجوار الأسماء في تطبيق الرسائل، ليسهل التعرف على المحادثات في لمحة. كما تظهر صور جهات الاتصال أيضًا في إشعارات تطبيق الرسائل.
إعدادات الوضع الصامت
في تطبيق الإعدادات، يمكنك اختيار تشغيل الوضع الصامت على جهاز آيفون الخاص بك أو إيقاف تشغيله تلقائيًا عندما يكون الجهاز متصلاً بكار بلاي.
فلاتر الألوان
قامت أبل بتوسيع فلاتر الألوان لتشمل كار بلاي. ويمكن أن تساعد ميزة إمكانية الوصول هذه الأفراد الذين يعانون من عمى الألوان على التمييز بين الألوان المختلفة على واجهة كار بلاي. ويوجد الآن خيار التدرج الرمادي وثلاثة فلاتر ألوان أخرى متاحة للاختيار من بينها.
التحكم الصوتي
يعد التحكم الصوتي ميزة جديدة أخرى لإمكانية الوصول تتيح لك التحكم في كار بلاي بالكامل باستخدام أوامر Siri الصوتية من خلال جهاز آيفون متصل.
التعرف على الصوت
بات بالإمكان توسيع ميزة التعرف على الصوت لتشمل كار بلاي لتوفير إشعارات للأصوات المتعلقة بالقيادة، مثل أبواق السيارات وصفارات الإنذار، حيث يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للسائقين أو الركاب الصم أو ضعيفي السمع.