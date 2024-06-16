5 ميزات من "iOS 18" إلى "كار بلاي" في السيارة

لكن الشركة، لم تقدم بعد إطارًا زمنيًا أكثر تحديدًا، ولم تقدم أي تحديثات متعلقة بالتوقيت، مشيرة إلى أن كار بلاي القادم سيقدم ميزات جديدة يضيفها iOS 18 إليه، ستكون مفيدة للشركات والسائقين على حد سواء.

صور الاتصال في تطبيق الرسائل

يضيف iOS 18 على تطبيق أبل "كار بلاي" صور جهات الاتصال بجوار الأسماء في تطبيق الرسائل، ليسهل التعرف على المحادثات في لمحة. كما تظهر صور جهات الاتصال أيضًا في إشعارات تطبيق الرسائل.

إعدادات الوضع الصامت

في تطبيق الإعدادات، يمكنك اختيار تشغيل الوضع الصامت على جهاز آيفون الخاص بك أو إيقاف تشغيله تلقائيًا عندما يكون الجهاز متصلاً بكار بلاي.

فلاتر الألوان

قامت أبل بتوسيع فلاتر الألوان لتشمل كار بلاي. ويمكن أن تساعد ميزة إمكانية الوصول هذه الأفراد الذين يعانون من عمى الألوان على التمييز بين الألوان المختلفة على واجهة كار بلاي. ويوجد الآن خيار التدرج الرمادي وثلاثة فلاتر ألوان أخرى متاحة للاختيار من بينها.