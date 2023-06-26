"سيتلر".. تطبيق إماراتي يوفر شبكة مقاولين ومصممين ومزودي مفروشات

كشفت شركة "سيتلر" لخدمات تجديد وترميم المنازل والمكاتب والمتاجر، عن توفير تطبيقها لشبكة واسعة من المقاولين والمصممين الداخليين ومزودي المفروشات، بما يتيح للعملاء تصميم مساحاتهم الخاصة بطريقة مثالية وبكل سهولة وثقة.

ويتعاون تطبيق "سيتلر" مع مجموعة متنوعة من المتخصصين الموثوقين في قطاع التجديد والترميم، بحيث يتيح للعملاء اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار الخبراء للعمل على مشاريعهم.

ويمكن للعملاء استخدام تطبيق "سيتلر" للوصول إلى مجموعة من المصممين الداخليين الموهوبين القادرين على تحويل منازلهم ومكاتبهم ومتاجرهم إلى مساحات عملية فريدة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين، من خلال التعاون مع خبراء وحرفيين مهرة، الاستفادة من نصائحهم في تصميم وتخصيص المساحات، بالإضافة إلى مساعدتهم على الوصول إلى تشكيلة واسعة من المواد والتصاميم.

ويركز تطبيق "سيتلر"، بالإضافة إلى التصميم الداخلي، على عملية اختيار المفروشات بما يضمن توفير مساحات عملية ومريحة في نفس الوقت.

ويتعاون "سيتلر" مع العديد من مزودي المفروشات، حيث يقدم منتجات عالية الجودة بتصاميم متنوعة وأسعار منافسة، ويمكن للعملاء الاختيار من مجموعة واسعة من تصاميم المفروشات ومقارنة الأسعار والحصول على القطع المثالية التي تناسب مساحاتهم الجديدة.

ويعمل "سيتلر" بصفة وسيط موثوق، حيث يتعاون مع المقاولين عن كثب بهدف تزويد العملاء بإجراءات أمان إضافية تضمن التزام المقاولين بتقديم أعلى مستويات الجودة في عمليات الترميم والتجديد.

ويتيح التطبيق للعملاء، من خلال الاستفادة من خدمة التحقق من الأطراف الثالثة، التأكد من أن الخدمات توافق معايير القطاع والمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات.