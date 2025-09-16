مايكروسوفت تدمج "كوبايلوت" مجانًا في تطبيقات "أوفيس"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إتاحة بعض مزايا أداة الدردشة الذكية "كوبايلوت" مجانًا لجميع المشتركين في "Microsoft 365" للأعمال.

وسيحصل المستخدمون على شريط جانبي جديد ضمن تطبيقات وورد، وإكسل، وباوربوينت، وون نوت، يتيح لهم الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر دون الحاجة إلى شراء ترخيص إضافي.

أخبار ذات علاقة مع وضع كوبايلوت الجديد.. مايكروسوفت إيدج يتحول لمتصفح ذكي

وقال سيث باتون، المدير العام لتسويق منتج "Microsoft 365 Copilot"، "إن "Copilot Chat" هو دردشة ذكاء اصطناعي آمنة تعتمد على الويب، وتفهم سياق الملفات المفتوحة، لتقديم إجابات مخصصة بحسب ما يعمل عليه المستخدم، وكل ذلك دون أي تكلفة إضافية لمشتركي Microsoft 365".

وتشمل الإمكانيات المجانية إعادة صياغة النصوص، وتلخيص المستندات، وإنشاء شرائح العروض التقديمية، لكن الترخيص المأجور لـ"Microsoft 365 Copilot" البالغ سعره 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يظل أكثر تكاملًا، إذ يتيح معالجة البيانات عبر ملفات متعددة، إضافةً إلى مزايا مثل رفع الملفات، وتوليد الصور، وأولوية الوصول إلى تقنيات "GPT-5" بسرعة استجابة أعلى واستقرار أكبر.

وتوفر تلك المزايا الذكية داخل التطبيقات تجربة استخدام سلسة، إذ يستطيع الموظفون مثلًا طلب إعادة صياغة تقرير مطول، أو إنشاء مسودة بريد إلكتروني رسمية مباشرةً من داخل تطبيق "آوتلوك"، دون الحاجة إلى الانتقال إلى أدوات خارجية، أو نسخ النصوص ولصقها.

أخبار ذات علاقة أدوار مخيفة.. قدرات جديدة لروبوت مايكروسوفت "Copilot"

وكانت مايكروسوفت قد أضافت مزايا "كوبايلوت" لمشتركي الخطط الفردية سابقًا مع رفع أسعار الاشتراكات، لكنها أكدت أن إدخال تلك المزايا هذه المرة لمشتركي خطط الأعمال لن يترافق مع أي زيادات سعرية.

وتخطط الشركة لإدماج نسخ "كوبايلوت" الخاصة بالمبيعات والخدمات والتمويل ضمن اشتراك "Microsoft 365 Copilot" بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مما سيمنح بعض الشركات خفضًا في التكلفة مع الاستفادة من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء أن إضافة نسخة مجانية من "كوبايلوت" إلى "أوفيس" تعكس إستراتيجية "مايكروسوفت" في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل اليومية، تمهيدًا لزيادة الإقبال على الاشتراكات المدفوعة ذات المزايا الواسعة.