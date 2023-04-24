أبرز المهام التي سينفذها المستكشف "راشد" حال هبوطه على القمر
ينتظر المستكشف "راشد"، وهو أول مهمة إماراتية وعربية في التاريخ للهبوط على سطح القمر، العديد من المهام والعمليات التي سينفذها في حال نجاح هبوطه، يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري.
ويترقب الإماراتيون والعرب والعالم أجمع، يوم الثلاثاء، هبوط المستكشف "راشد" بنجاح على سطح القمر، رغم صعوبة المهمة التي لا تتجاوز نسبة نجاحها 50%، وفق توقعات "مركز محمد بن راشد للفضاء".
وسيهبط المستكشف الإماراتي في موقع يُعرف باسم "فوهة أطلس" على سطح القمر، وتتراوح مدة مكوثه على سطح القمر ما بين 10 - 12 يوماً أرضياً.
ومن أبرز المهام التي سينفذها المستكشف، بحسب "مركز محمد بن راشد للفضاء"، دراسة علم الصخور وجيولوجيا القمر، وتجربة كفاءة المواد للحماية من تربة سطح القمر، وجمع بيانات لتطوير تقنيات جديدة.
وسيقوم المستكشف أيضاً بدراسة الغبار القمري، ودراسة الخصائص الحرارية لسطح القمر، وكذلك دراسة البلازما، إلى جانب التقاط نحو 1000 صورة.