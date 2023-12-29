غوغل تسوي دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار تتعلق بخصوصية المستهلكين

وافقت شركة غوغل التابعة لألفابت على تسوية دعوى قضائية تتهمها بالاطلاع بشكل غير معلن على استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرا.

وأجلت القاضية إيفون جونزاليس روغرز من محكمة جزئية في كاليفورنيا يوم الخميس جلسة كان مقررا عقدها في الخامس من فبراير/ شباط 2024 لنظر دعوى جماعية مقترحة، بعد أن قال محامو غوغل والمستهلكين إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.

وطالبت الدعوى بخمسة مليارات دولار على الأقل. ولم يتم الكشف عن بنود التسوية، لكن المحامين قالوا إنهم وافقوا على ورقة شروط ملزمة من خلال وساطة، ويتوقعون تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير/ شباط 2024.