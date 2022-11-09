سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip 4 بملحقات فريدة
كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أخيرًا عن تعاونها مع شركة الأزياء Maison Margiela، وأطلقت ضمن ذلك نسخة خاصة من هاتفها الصدفي القابل للطي الأحدث Galaxy Z Flip 4.
وحمل الإصدار الخاص المحدود من هاتف الشركة الكورية الجنوبية، الذي يأتي بتصميم فريد وملحقات بلمسة مميزة، اسم Samsung Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela Edition.
وتقول سامسونغ إن نسختها الجديدة المحدودة من Galaxy Z Flip 4 لها روح التصميم التي "تتزاوج تمامًا مع فلسفة تصميم Maison Margiela، المتجذرة في التحدي ورفض التقاليد".
وبحسب موقع "سام موبيل" المتخصص في أخبار شركة سامسونغ، فقد تم تصميم كل جانب من جوانب الهاتف ليتناسب مع أصالة Margiela وقيمها.
وأنتج الهاتف باللون الأبيض غير اللامع، ويتميز بإطار معدني أبيض فضي، وهناك بعض العناصر في الخطوط الرمادية والشفافة التي تشير إلى الدوائر الداخلية للهاتف.
ويأتي الهاتف مع حافظة فريدة من نوعها، بطرازين، الأولى حافظة جلدية والأخرى تأتي مع حلقة. وتعكس الحقيبة الجلدية تقنية بيانشيتو الشهيرة لدار الأزياء، والتي تتميز بجمال اللوحة القماشية البيضاء وشعار "الغرز الأربع".
وتتميز علبة الهاتف، الذي عرضت له سامسونغ فيديو خاصا، بملمس خاص، فيما تستخدم الحافظة مع الحلقة الترميز الرقمي الرمزي لشركة Maison Margiela كخاتم.
وقامت سامسونغ أيضًا بإنشاء سمة مخصصة لواجهة المستخدم للهاتف، تتميز بخلفية توفر مظهرًا شفافًا وأيقونات جديدة. حتى عبوة صندوق الهاتف مختلفة تمامًا، وتكشف عن شكل الهاتف.
وسيتوفر Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela Edition في هونج كونج وفرنسا وكوريا الجنوبية بدءًا من الـ1 من ديسمبر 2022.
ولم تكشف الشركة عن سعر الهاتف الجديد أو ما إذا كان الجهاز سيتوفر في أسواق أخرى في المستقبل.
ودأبت العديد من الشركات على إبرام تعاونات عديدة مع شركات مصنعة للهواتف لإصدار طرازات خاصة ومحدودة وباهظة الثمن أحيانًا.
ومن تلك الشركات "كافيار" الروسية التي تخصصت في طرح هواتف آيفون ومنتجات أخرى من شركة أبل بأسعار فلكية، حيث تتميز تصاميمها بخيال لا يوصف، كأن يُدمج في التصميم سن ديناصور، أو أحجار كريمة نادرة، أو ساعات رولكس.