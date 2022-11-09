سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip 4 بملحقات فريدة‎‎

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أخيرًا عن تعاونها مع شركة الأزياء Maison Margiela، وأطلقت ضمن ذلك نسخة خاصة من هاتفها الصدفي القابل للطي الأحدث Galaxy Z Flip 4.

وحمل الإصدار الخاص المحدود من هاتف الشركة الكورية الجنوبية، الذي يأتي بتصميم فريد وملحقات بلمسة مميزة، اسم Samsung Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela Edition.

وتقول سامسونغ إن نسختها الجديدة المحدودة من Galaxy Z Flip 4 لها روح التصميم التي "تتزاوج تمامًا مع فلسفة تصميم Maison Margiela، المتجذرة في التحدي ورفض التقاليد".