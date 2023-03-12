كبسولة كرو دراغون تعود من مهمتها الفضائية بسلام (فيديو)

وأطلقت Crew-5 على صاروخ SpaceX Falcon 9 في 5 أكتوبر 2022. وكان انطلاقًا تاريخيًا حيث جعل مان أول امرأة أمريكية من السكان الأصليين تصل إلى الفضاء وكيكينا أول روسية تطير إلى مدار على مركبة فضائية أمريكية خاصة.

وقضى رواد Crew-5 خمسة أشهر مليئة بالأحداث بعيدًا عن الأرض.