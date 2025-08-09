"أبل" تضيف بهدوء ميزات جديدة إلى سماعات "AirPods"

أعلنت "أبل" عن أروع الميزات الجديدة التي ستضاف إلى سماعات "AirPods"، وتحديدًا طرازي "AirPods Pro 2" و"AirPods 4" عند إطلاق نظام iOS 26 الشهر المقبل.

ميزات رئيسية

وتتضمن الميزات الرئيسية ميزة التحكم في الكاميرا الجديدة التي تتيح استخدام جذع سماعات "AirPods" كزر لالتقاط الصور عن بعد باستخدام كاميرا آيفون.

من جهتها ستوقف ميزة "الإيقاف التلقائي للنوم" الموسيقى تلقائيًا استشعارها بنوم المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ بعض المراقبين المتحمسين الذين يستخدمون حاليًا النسخة التجريبية للمطورين من نظام التشغيل "iOS 26"، أن "أبل" تستعد لترقية سماعات "AirPods" نفسها بطريقة بسيطة ومفيدة لم تعلن عنها رسميًا بعد.

ترقية علبة الشحن

وتم اكتشاف ميزة جديدة في نظام التشغيل "iOS 26" لسماعات "AirPods" تضيف ترقية صغيرة أنيقة لعلبة شحن سماعات "AirPods Pro 2" و"AirPods 4". وتحديدًا، ستضيف لونًا جديدًا لمؤشر الضوء.

يذكر أنه حتى الآن، كان الضوء الصغير في علبة شحن سماعات "AirPods" قادرًا على إظهار لونين، واحد برتقالي أثناء الشحن، والثاني أخضر أثناء عند اكتمال الشحن. أما بعد التحديث، سيظهر لون ثالث، وهو الأصفر، مما يدل على أن العلبة قيد الشحن. وعلى الرغم من أنها ميزة جديدة صغيرة، وسيكون من الصعب التمييز بين البرتقالي والأصفر في بعض الإضاءة، لكنها ميزة أنيقة ومفيدة نوعًا ما.

ولا بد من الإشارة إلى أنه إذا كان مؤشر الشحن الأصفر الجديد ميزة جديدة في نظام "iOS 26"، فمن المؤكد أنه سيصل إلى طرازي "AirPods 2"، و"AirPods 4".

أما بالنسبة للطرازات القديمة أو حتى "AirPods Max" المزودة بمنفذ "USB-C"، فلم يتضح الأمر بعد.

يذكر أنه سيتم إطلاق "iOS 26" رسميًا في سبتمبر/ أيلول بالتزامن مع إعلانات "أبل" عن سلسلة هواتف "آيفون 17".