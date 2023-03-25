مركبة كهربائية عملية بتصميم بسيط وسعر منخفض
أعلنت شركة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية عن مركبة كهربائية جديدة بتصميم بسيط وسعر منخفض للغاية يبلغ 600 دولار.
وتحتوي المركبة على مقعد قابل للدوران 360 درجة شبيه بمقعد الدراجة الهوائية، فضلا عن مقود ومكابح للتحكم بها؛ وفقا لموقع "إليكترك دوت كوم".
وتمتاز المركبة بتصميم قابل للتغيير، ويمكن تثبيت المقعد أمام المقود أو خلفه، ما يسمح للسائق بالجلوس خلف المركبة، مع وجود حامل لتثبيت قدمي السائق إذا أراد ترك المقعد والوقوف أثناء القيادة.
وتصل سرعة المركبة إلى 25 كيلومترا في الساعة، بمحرك تبلغ قوته 800 واط، مع بطارية صغيرة نسبيا بتوتر كهربائي يصل إلى 60 فولط وقوة 20 أمبير في الساعة.
وتصل سعة البطارية إلى 1.2 كيلو واط في الساعة، ما يسمح بقيادة مركبة "علي بابا" الكهربائية لمسافة 50 كيلومترا فقط.
وتوجد نسخة أخرى من المركبة مخصصة لنقل الأغراض بشكل أفضل وأكثر أمانا، وتحتوي على صندوق تخزين قابل للتوسيع حسب الطلب، مع إمكانية إضافة سياج يمنع وقوع الأغراض.
وهذه ليست المرة الأولى لإطلاق شركة "علي بابا" مركبة كهربائية بتصميم غير تقليدي، إذ إنها أطلقت سابقا مركبة كهربائية تمزج بين دراجة رباعية ومركبة شحن.
وتتسم المركبة من الأمام بهيكل يحاكي الدراجات الرباعية بمقود مزدوج ومقعد فردي، أما بالنسبة للتصميم الخلفي فهو شبيه بشاحنة شحن صغيرة بصندوق تخزين يمكن تخصيص سياجه حسب الرغبة.
وتزن المركبة 250 كيلو جراما فقط وقادرة على حمل بضائع تصل إلى 400 كيلو جرام، وتعمل المركبة الكهربائية بوساطة محرك يعمل بنظام كهربائي من نوع 72 فولط بقوة تبلغ 1500 واط.
وتبلغ قوة البطارية 32 أمبير في الساعة بسعة قدرها 2.3 كيلو واط في الساعة لتصل المركبة إلى سرعة قصوى تبلغ 60 كيلومترا بالساعة.
ويصل ارتفاع مقعد المركبة الفردي 52 سنتيمترا ما يسهل على المستخدم ركوبها، مع إمكانية إضافة أضواء وإكسسوارات أخرى.