مركبة كهربائية عملية بتصميم بسيط وسعر منخفض

أعلنت شركة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية عن مركبة كهربائية جديدة بتصميم بسيط وسعر منخفض للغاية يبلغ 600 دولار.

وتحتوي المركبة على مقعد قابل للدوران 360 درجة شبيه بمقعد الدراجة الهوائية، فضلا عن مقود ومكابح للتحكم بها؛ وفقا لموقع "إليكترك دوت كوم".

وتمتاز المركبة بتصميم قابل للتغيير، ويمكن تثبيت المقعد أمام المقود أو خلفه، ما يسمح للسائق بالجلوس خلف المركبة، مع وجود حامل لتثبيت قدمي السائق إذا أراد ترك المقعد والوقوف أثناء القيادة.

وتصل سرعة المركبة إلى 25 كيلومترا في الساعة، بمحرك تبلغ قوته 800 واط، مع بطارية صغيرة نسبيا بتوتر كهربائي يصل إلى 60 فولط وقوة 20 أمبير في الساعة.

وتصل سعة البطارية إلى 1.2 كيلو واط في الساعة، ما يسمح بقيادة مركبة "علي بابا" الكهربائية لمسافة 50 كيلومترا فقط.