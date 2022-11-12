أمازون تطلق جيلا جديدا من المسيّرات تطير تحت المطر

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن إطلاق جيل جديد من طائرات التوصيل دون طيار "برايم إير" القادرة على الطيران تحت المطر ولمسافات أبعد.

وزودت الشركة طائرة "إم كي 30" بشفرات طيران متعددة، تقلل من ضجة طيرانها بنسبة 25%، فضلا عن ميزات أمان جديدة في حالات الطوارئ.

وتطمح الشركة لتصبح رائدة في مجال توصيل البضائع إلى المستخدمين بوساطة الطائرات دون طيار من خلال مشروع "برايم إير".

وتعرض المشروع لعقبات عديدة، تضمنت تعطلا في الطائرات وحوادث اصطدام واحتراقا للطائرات، ولكن الشركة طورت الجيل الجديد من طائراتها لتفادي هذه المشكلات.

ومن المقرر أن تدخل طائرة "إم كي 30" نطاق الخدمة مطلع عام 2024، بتصميمها الجديد، الذي يمكنها من حمل الأغراض بكفاءة أكبر، مع زيادة مسافة توصيلها.

وتتحمل الطائرة الجديدة ظروف الطقس المختلفة؛ مثل الأمطار المتوسطة ودرجات الحرارة المرتفعة، في حين تعتمد على آلية العمل عينها في الجيل السابق.

وتستطيع الطائرة أن تطير لمئات الأمتار في الهواء، وأن تتحرك تلقائيا وتتلاءم مع ظروف الطقس، فضلا عن الهبوط وحدها.

وفي حين صممت الشركة طائرة "إم كي 30" لتحمل حوالي 2 كيلوغرام، فإنها أخف وأصغر من سابقتها ذات الشكل السداسي "إم كي 27-2".

ومن المقرر أن تخضع الطائرة لتقييم دقيق من السلطات الأمريكية للطيران؛ مثل إدارة الطيران الفيدرالية، لإثبات أمانها وكفاءتها.

وعملت "أمازون" على تطوير خدمة التوصيل بوساطة الطائرات إلى منازل المستخدمين خلال العقد الأخير، وأعلنت في شهر يوليو/تموز الماضي، عن تعاونها مع جامعة "تكساس إيه آند إم" الأمريكية لإجراء تجارب على نماذج طائراتها في ولاية تكساس الأمريكية.

وتواجه الشركة حاليا عقبات عديدة، منها موافقة الجهات الرسمية على تشغيل خطوط طيران طائراتها، ويبقى الطريق طويلا أمام تحقيقها هدف 2013 في إطلاق خدمة توصيل الأغراض إلى سطح المنزل خلال 30 دقيقة.

ويأتي إعلان الشركة في وقت تتعرض فيه لخسارات كبيرة تقدر بالمليارات، ما يدفعها إلى إبطاء تطوير تقنيات أخرى؛ مثل المساعد الشخصي "أليكسا"؛ وفقا لموقع "ذا فيرج".