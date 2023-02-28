تقنية تقدم علاجًا أكثر فاعلية لمرضى سرطان الدم

وتمكن علماء معهد "ويس" للهندسة البيولوجية بجامعة "هارفارد" ومعهد "دانا فاربر" للسرطان، من إيجاد تقنية لعزل الخلايا تلك عند مرضى السرطان وتحفيزها للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

وتبدأ خلايا (CAR-T) الحياة، حيث يتم تحفيز الخلايا التائية المعزولة عن مرضى السرطان ثم تهيئتها للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها وتوسيع عددها، ثم إعادة تقديمها إلى مريض السرطان بهدف تدمير الخلايا للسرطان.

ومع ذلك، تعمل هذه التقنية بشكل أفضل في بعض المرضى، وقد أدرك الباحثون وراء هذه التقنية الأخيرة أن الخلايا التائية من مرضى السرطان لا تتصرف مثل تلك الموجودة في الأشخاص الأصحاء.

وابتكر الباحثون تقنية جديدة لتحفيز هذه الخلايا التائية الخاصة بالمريض باستخدام سقالات مسامية يمكنها تقديم مستضدات للخلايا بطريقة تزيد من فعاليتها، وفقًا لما أورده موقع "medgadget".

ويبدو تحويل خلايا الدم البيضاء للمريض إلى آلات لقتل السرطان وكأنه حلم يتحقق، ومع ذلك، في حين أن الخلايا "CAR-T" لديها الكثير من الإمكانات، فإنها لا تعمل بشكل جيد مع كل مريض بالسرطان.