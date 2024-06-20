فكر قبل مشاركتها.. تحذير للأطفال من مشاركة صور غير مناسبة

أصبحت أمرا طبيعيا

بحسب مئات الأطفال والشباب الذين تحدثوا حول تجاربهم في النمو في العصر الرقمي، أشاروا إلى أنهم يتحدثون مع أصدقائهم ويلعبون ويؤدون واجباتهم المدرسية عبر الإنترنت.

إلا أن العديد منهم أكد تلقيه صورًا جنسية غير مرغوب فيها، وأشار بعضهم إلى أنها أصبحت أمرًا طبيعيًا وجزءًا من حياتهم وباتوا هم أيضًا يرسلونها.

كما يستخدم الجناة تطبيقات، مثل سناب شات وتيك توك للتحدث مع الأطفال وإعدادهم لمشاركة الصور الجنسية.

وتوصلت الحملة إلى أنه في بعض الحالات، تنخرط مجموعات من التلاميذ، معظمهم من الأولاد، في ثقافة جمع بطاقات تتضمن صورًا عارية من أقرانهم الإناث.

ووجدت أن الحديث عن هذه القضية مع الشباب أمر أساسي، ويجب أن يحدث بسرعة؛ إذ أشارت إلى أنه على الرغم من أن استخدام الهواتف الذكية والإنترنت موجود ليبقى، إلا أن الأمر يتعلق بكيفية استخدام هذه الأدوات للأفضل وليس لغايات سيئة، ومن ثم يجب جعل التوعية والحديث عن هذه الأمور، جزءاً من التعليم اليومي.