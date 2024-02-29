إدراج تطبيق "واتساب" في الفورمولا 1 على سيارة المرسيدس‎

وبدلًا من ذلك، سيحتفظ الزر بوظيفته الأصلية، ولكنه سيظهر الآن باللون الأخضر المميز للتطبيق. ويُعد هذا القرار جزءًا من اتفاقية تجارية بين شركة مرسيدس "AMG F1" وشركة "مارك زوكربيرج"، لذا فهو خيار تسويقي مباشر.

وسيستخدم كل من هاميلتون وراسل، سائقي الفريق، زر الواتساب طوال موسم 2024، إذ يأمل الفريق في استعادة أفضل مستوياته والاقتراب من المستوى التنافسي لريد بول الذي يبدو أنه لن يُهزم مرة أخرى هذا العام، وفقاً للموقع.

كما سبق للفريق أن تعاون مع منصة المراسلة في مبادرات تجارية أخرى، وهو ما يمكن رؤيته في عرض سيارة "Petronas W15 Mercedes-AMG" الجديدة ذات المقعد الواحد، إذ لعبت منصة المراسلة دورًا بارزًا في نشر الأخبار.