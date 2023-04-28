فيديو مباشر للإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء

فتحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بثًا مُباشرًا، لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء، الذي بدأ في السير خارج محطة الفضاء الدولية، اليوم الجمعة، بعد تدريبات مكثفة على ذلك دامت 3 سنوات.
وستستمر مهمة الإماراتي النيادي بالسير خارج محطة الفضاء الدولية، مدة 6 ساعات ونصف الساعة على الأقل، وهي مهمة ستضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا.
وتستهدف مهمة "السير في الفضاء"، التي سيقدم عليها النيادي وزميله رائد الفضاء من "ناسا" ستيفن بوين، العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها من خلال ضمان استدامتها بتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيداً لإعادتها إلى الأرض.
وأكد سلطان النيادي في أول تعليق، اليوم الجمعة، على هذه المهمة، أنه خضع لتدريبات مكثفة طوال 3 سنوات، نظرا لأن المهمة تتطلب تركيزا عاليا.
وجاء في تغريدته: "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة. ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البدلة.. ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء".
ويطلق مسمى "السير في الفضاء" على أي نشاط يقوم به رائد الفضاء عند خروجه من المركبة وأثناء وجوده في الفضاء، وتسمى هذه المهمة كذلك بـ"النشاط خارج المركب".