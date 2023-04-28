فيديو مباشر للإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء

وستستمر مهمة الإماراتي النيادي بالسير خارج محطة الفضاء الدولية، مدة 6 ساعات ونصف الساعة على الأقل، وهي مهمة ستضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا.

وتستهدف مهمة "السير في الفضاء"، التي سيقدم عليها النيادي وزميله رائد الفضاء من "ناسا" ستيفن بوين، العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها من خلال ضمان استدامتها بتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيداً لإعادتها إلى الأرض.