أبرز ما كشفت عنه مايكروسوفت في حدث "سيرفس"
ضخّت شركة مايكروسوفت، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "Microsoft Build"، أخيرًا، بعض الحياة في نظام أجهزتها الأساسي.
ولم تتغير أجهزة الكمبيوتر المحمولة من مايكروسوفت بشكل جذري منذ الإطلاق الأصلي، في العام 2017.
وأعلنت الشركة عن جهازيْ لابتوب جديدين من طراز "سيرفس" معاد تصميمهما بالكامل ومعتمدين على "ARM" ومدعومين بأحدث معالجات Snapdragon X من Qualcomm، علاوة على إمكانات ذكاء اصطناعي جديدة تمامًا.
إطلاق أجهزة الكمبيوتر الشخصية "Copilot Plus"
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، عن كيفية قيام الشركة بجلب موجة الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهذا يتضمن فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر تسمى "Copilot Plus".
وتأتي هذه الأجهزة مزودة بمعالجات "Snapdragon X Elite وPlus" المستندة إلى "Arm" من شركة "Qualcomm".
وبالتالي أسرع بنسبة تصل إلى 90 % من جهاز "Surface Pro" السابق، ويأتي مزودًا بخيار لوحة عرض "OLED" لأول مرة.
وتحتوي المعالجات على وحدات عصبية "NPUs" مصممة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام التشغيل .Windows 11
ونتيجة لذلك، تقول مايكروسوفت إن أجهزة الكمبيوتر "Copilot Plus" أسرع بنسبة 58% من "M3 MacBook Air" .
ميزة الاستدعاء الجديدة
إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي الرئيسة المتوافرة في أجهزة كمبيوتر "Copilot Plus" هي ميزة الاستدعاء "Recall" التي تعمل محليًا على جهازك وتسجل كل ما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يسمح لك بالبحث عن المحتوى الذي تفاعلت معه واسترداده.
وهذا يجعل من الممكن البحث بسرعة عن محادثة أجريتها أو عن أي شيء كنت تعمل عليه.
تكامل "Copilot في Windows 11"
تقدم مايكروسوفت برنامج "Copilot" إلى المزيد من المناطق في نظام التشغيل"Windows 11".
وسيتمكن مساعد الذكاء الاصطناعي من تقديم اقتراحات ضمن قائمة الإعدادات، أو تحرير الملفات داخل "File Explorer"، أو كتابة ردود على الإشعارات التي تتلقاها.
ويحصل "Copilot" أيضًا على نموذج "GPT-4o" الجديد من "OpenAI"، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بالإجابة عن الأسئلة بناءً على ما تراه على شاشتك.
ميزات الذكاء الاصطناعي
تتعاون مايكروسوفت مع شركات مثل "Adobe" لتحسين تطبيقاتها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية "Copilot Plus".
وستتوافر إصدارات "Arm64| الأصلية من :Adobe Photoshop" و"Lightroom" و"Firefly" و"Express" على أجهزة الكمبيوتر الشخصية "Copilot Plus"، الآن، بينما سيتوفر ،Illustrator وPremiere Pro، هذا الصيف.