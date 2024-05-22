أبرز ما كشفت عنه مايكروسوفت في حدث "سيرفس"

ضخّت شركة مايكروسوفت، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "Microsoft Build"، أخيرًا، بعض الحياة في نظام أجهزتها الأساسي.

ولم تتغير أجهزة الكمبيوتر المحمولة من مايكروسوفت بشكل جذري منذ الإطلاق الأصلي، في العام 2017.

وأعلنت الشركة عن جهازيْ لابتوب جديدين من طراز "سيرفس" معاد تصميمهما بالكامل ومعتمدين على "ARM" ومدعومين بأحدث معالجات Snapdragon X من Qualcomm، علاوة على إمكانات ذكاء اصطناعي جديدة تمامًا.

إطلاق أجهزة الكمبيوتر الشخصية "Copilot Plus"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، عن كيفية قيام الشركة بجلب موجة الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهذا يتضمن فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر تسمى "Copilot Plus".

وتأتي هذه الأجهزة مزودة بمعالجات "Snapdragon X Elite وPlus" المستندة إلى "Arm" من شركة "Qualcomm".

وبالتالي أسرع بنسبة تصل إلى 90 % من جهاز "Surface Pro" السابق، ويأتي مزودًا بخيار لوحة عرض "OLED" لأول مرة.

وتحتوي المعالجات على وحدات عصبية "NPUs" مصممة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام التشغيل .Windows 11

ونتيجة لذلك، تقول مايكروسوفت إن أجهزة الكمبيوتر "Copilot Plus" أسرع بنسبة 58% من "M3 MacBook Air" .