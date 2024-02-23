غوغل توقف نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالصور

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة "غوغل" تعليق نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "جيميناي" الخاص بإنشاء صور للأشخاص؛ بسبب انتشار صورة غير مترابطة لشخصيات تاريخية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إنها أوقفت مؤقتا نموذج إنشاء صور الأشخاص؛ بسبب مشكلات حديثة تتعلق بعدم الدقة التاريخية؛ ذلك في أعقاب جدل واسع أثير عقب انتشار صور مختلفة لمؤسسي الولايات المتحدة، على أنهم من أعراق مختلفة.

وهذه الصور كشفت عن أن "جيميناي" قد لا يكون دقيقًا دائماً في تصوير الأحداث التاريخية، فيما أكدت "غوغل" بأنها على علم بأن الذكاء الاصطناعي ينتج عدم دقة في بعض الصور التاريخية.