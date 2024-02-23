غوغل توقف نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالصور
أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة "غوغل" تعليق نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "جيميناي" الخاص بإنشاء صور للأشخاص؛ بسبب انتشار صورة غير مترابطة لشخصيات تاريخية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الشركة إنها أوقفت مؤقتا نموذج إنشاء صور الأشخاص؛ بسبب مشكلات حديثة تتعلق بعدم الدقة التاريخية؛ ذلك في أعقاب جدل واسع أثير عقب انتشار صور مختلفة لمؤسسي الولايات المتحدة، على أنهم من أعراق مختلفة.
وهذه الصور كشفت عن أن "جيميناي" قد لا يكون دقيقًا دائماً في تصوير الأحداث التاريخية، فيما أكدت "غوغل" بأنها على علم بأن الذكاء الاصطناعي ينتج عدم دقة في بعض الصور التاريخية.
وأفادت الشركة في بيان بأنها تعمل على تحسين هذه الأنواع من الصور على الفور، حيث يولد إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي لـ"جيميناي" مجموعة واسعة من الأشخاص، مبينة بأن "هذا أمر جيد بشكل عام لأن الناس في جميع أنحاء العالم يستخدمونه، لكنه يخطئ الهدف هنا".
وجيميناي هو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي تم إطلاقه من قبل "غوغل" في وقت سابق من هذا الشهر، ويعتمد على تقنية تسمى التعلّم العميق لإنشاء صور ومقاطع فيديو ورسومات ونصوص بناءً على بيانات التدريب ومعلومات أخرى.